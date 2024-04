Rodrigo Isgró habló claro tras el noveno puesto de Los Pumas 7s en el Seven de Hong Kong

Tras una jornada inicial negativa, con derrotas ante Estados Unidos y Nueva Zelanda, el seleccionado nacional venció a Gran Bretaña, no pudo clasificar a cuartos de final y cerró su participación venciendo con el ingoal en cero a Canadá y este domingo a Samoa.

53636988454_bb3264c0c9_k.jpg Rodrigo Isgró marcó 6 tries con Los Pumas 7s en el Seven de Hong Kong

Una vez terminado el torneo, Rodrigo Isgró habló con el sitio Rugby Pass y analizó: "Ayer me fui a dormir y estaba super tranquilo, porque sentí que habíamos dado todo. No jugamos como nos gusta jugar en este torneo y las cosas no salieron fáciles. No fue una semana fácil, pero creo que de eso se trata, de reponerse. No somos ni los mejores cuando ganamos, ni los peores cuando perdemos".