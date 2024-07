Marcos Moneta encendió la previa del duelo ante Francia: "No sé si están heridos por Messi y la Copa del Mundo"

moneta.jpg Marcos Moneta calentó la previa del duelo ante Francia por los cuartos de final del rugby seven.

El jugador de Los Pumas 7s hizo polémicas declaraciones no solo por lo acontecido en el fútbol sino también tras sentir mucha hostilidad en suelo francés luego de realizar todos los partidos de fase de grupos en el Stade de France. En ese sentido, al referirse al clima de las Olimpíadas y el transcurrir de los partidos en la Villa Olímpica, Moneta expresó: “Me encanta el ambiente, lo disfruto un montón. No sé si están heridos por Messi y la Copa del Mundo o porque no le gustamos”.

