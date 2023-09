Los Pumas vs. Chile: la advertencia de Los Cóndores en la previa del partido ante Argentina

Será la despedida de los trasandinos ya que perdieron con Japón (42-12), Samoa (43-10) e Inglaterra (71-0).

los-pumas2.jpg

Los Pumas vs. Chile: la advertencia de Los Cóndores

En la previa del partido entre Los Pumas y Chile, Martín Sigren, referente de Los Cóndores, habló del encuentro del próximo fin de semana.

“Tenemos una tremenda oportunidad para medirnos con un gran equipo en un escenario como es el Mundial, en lo que será nuestra despedida y tenemos que disfrutarla”, indicó.

martin-sigren.jpg

“Son muy aguerridos. Vimos su partido ante Samoa en el que tuvieron 100 por ciento de obtención en las formaciones fijas y nos van a ir a buscar ahí. Con la rotación que seguramente hagan buscarán un juego dinámico y eso es muy peligroso, enfrentar a jugadores que quieren ganarse un puesto”, agregó el jugador chileno.

Respecto a su última presentación ante Ingleterra, Martin Sigren recordó: “Los primeros 20 minutos fueron para ilusionarse, estar en cero contra Inglaterra en el Mundial. Pero el corazón y la garra no te duran los 80 minutos y cometés errores no forzados, eso te agota. Terminamos desgastándonos. Es lo que tenemos que buscar, estamos a 60 minutos de competir con Inglaterra. Hace cuatro años el marcador era el mismo, pero con Canadá o Estados Unidos, además no le podíamos ganar a Brasil. Cuatro años después, estamos aquí en un Mundial”.

chile-rugby.jpg

Fixture del Mundial de Rugby 2023

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda | Grupo A

Italia 52-8 Namibia | Grupo A

Irlanda 82-8 Rumania | Grupo B

Australia 35-15 Georgia | Grupo C

Inglaterra 27-10 Argentina | Grupo D

Japón 42-12 Chile | Grupo D

Sudáfrica 18-3 Escocia | Grupo B

Gales 32-26 Fiji | Grupo C

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay | Grupo A

Nueva Zelanda 71-3 Namibia | Grupo A

Samoa 43-10 Chile | Grupo D

Gales 28-8 Portugal | Grupo C

Irlanda 59-16 Tonga | Grupo B

Sudáfrica 76-0 Rumania | Grupo B

Australia 15-22 Fiji | Grupo C

Inglaterra 34-21 Japón

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay | Grupo A

Francia - Namibia | Grupo A

Argentina - Samoa | Grupo D

Georgia 18-18 Portugal | Grupo C

Inglaterra 71-0 Chile | Grupo D

Sudáfrica 8-13 Irlanda | Grupo B

Escocia 45-17 Tonga | Grupo B

Gales 40-6 Australia | Grupo C

Fecha 4

Uruguay - Namibia | Grupo A | Miércoles 27 de septiembre, a las 12.45 horas

Japón - Samoa | Grupo D | Jueves 28 de septiembre, a las 16.00 horas

Nueva Zelanda - Italia | Grupo A | Viernes 29 de septiembre, a las 16.00 horas

Argentina - Chile | Grupo D | Sábado 30 de septiembre, a las 10.00 horas

Fiji - Georgia | Grupo C | Sábado 30 de septiembre, a las 12.45 horas

Escocia - Rumania | Grupo B | Sábado 30 de septiembre, a las 16.00 horas

Australia - Portugal | Grupo C | Domingo 31 de septiembre, a las 12.45 horas

Sudáfrica - Tonga | Grupo B | Domingo 31 de septiembre, a las 16.00 horas

Fecha 5