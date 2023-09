Los Pumas, con tries de González e Isgró, golearon a Chile en el Mundial de Rugby 2023

A partir de un line seguro Los Pumas generaron sus primeros ataques y a los 8' llegó el try de Nicolás Sánchez, en su partido número 100 en el seleccionado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1708107745021366331&partner=&hide_thread=false Unipersonal de Nicolás Sánchez para apoyar en su partido 100 con Los Pumas. #PUMASxESPN#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/eVbP5qvpIF — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 30, 2023

Luego, el propio Sánchez sumó de penal y estiró en el marcador la diferencia que ya empezaba a verse en el juego. Por eso no extrañó que lleguen dos tries de maul consecutivos que apoyaron Juan Martín González y Agustín Creevy.

53224292290_5b1ed1d3ac_k.jpg El try de González para Los Pumas

La tarjeta amarilla contra Rodrigo Isgró, por un tackle alto, no hizo mella en el ánimo de Los Pumas que se mostraron sólidos en la obtención y con protagonismo en ataque, buscando el cuarto try que le asegure el punto bonus.

Esa cuarta conquista llegó a los 5' del complemento, en una gran jugada colectiva que definió el misionero Martín Bogado. Luego, Bohme apoyó para Chile, pero el árbitro, a instancias del TMO, lo anuló por un pase hacia adelante.

De todos modos, los trasandinos no dejaron de presionar y hasta descubrieron algunas fallas de tackle en Los Pumas que perdieron a Juan Imhoff por un golpe en la cabeza y luego estiraron la diferencia con un gran try de Rodrigo Isgró y la conversión de Nico Sánchez, quien no solo llegó a 100 caps sino que superó a Gonzalo Quesada como máximo goleador argentino en mundiales.

Con espacios generados por los forwards ante un rival desgastado por haber jugado 4 partidos en 20 días, Argentina jugó más cómodo en los últimos minutos y así llegó el segundo try de Juan González.

Chile, en su despedida de una histórica participación en la máxima cita mundialista, tuvo su premio con un try de maul que apoyó el hooker Tomás Dussaillant y celebraron los miles de hinchas de Los Cóndores en el estadio.

Ya en el final, los ingresados Ignacio Ruiz y Santiago Carreras decoraron el resultado final para empezar a pensar en el decisivo encuentro ante Japón.

Lo que viene para Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023

Luego de este histórico duelo ante los chilenos, Los Pumas asumirán su cuarto partido frente a Japón, el domingo 8 de octubre desde las 8 (hora argentina) y también en Nantes, en el partido que definirá el pase a los cuartos de final.

Inglaterra, clasificado a cuartos de final, encabeza la Zona D con 14 puntos, seguido por Japón y Argentina suman 9, Samoa 5, y Chile se despidió sin unidades.

Formaciones

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Bazán Vélez, Gómez Kodela, Alemanno, Ruiz, Vivas, Oviedo, Mallía, Carreras.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Lues, Dussaillant, Silva, Urroz, Inostroza.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de la Beaujoire (Nantes)

Tantos: PT: 9' gol de Sánchez por try del mismo (A); 12' penal de Sánchez (A); 17' gol de Sánchez por try de González (A); 24' gol de Sánchez por try de Creevy (A). ST: 5' gol de Sánchez por try de Bogado (A); 24' gol de Sánchez por try de Isgró (A); 27' gol de Sánchez por try de González (A); 32' try de Dussaillant (CH); 37' gol de Carreras por try de Ruiz (A).

Amonestado: Isgró (A).