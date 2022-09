Los All Blacks fueron contundentes ante Australia

nz au 1.jpg Los All Blacks demolieron a Australia y están cerca de ganar otro Rugby Championship

Los hombres de negro, quienes llegaron a tener una ventaja de 32 a 0, aprovecharon los errores y la indisciplina de los Wallabies (tuvieron dos tarjetas amarillas) para construir una amplia diferencia con tries de Will Jordan (suma 21 tries en 21 tests), un try penal y los marcados por Sam Whitelock, Codie Taylor y Samisoni Taukei’aho, mientras que Richie Mo'unga agregó 3 penales y un par de conversiones.

Australia, también muy irregular a lo largo del Rugby Championship 2022, solo pudo descontar con los tries de Colby Fainga’a y Jordan Petaia, ambos convertidos por Bernard Foley.

The Rugby Championship | New Zealand v Australia - Round 6 Highlights

La definición del Rugby Championship 2022

Restando solo por jugarse el cotejo entre los Springboks y Los Pumas, Nueva Zelanda es puntero con 19 puntos (saldo de +67), Sudáfrica tiene (+28) 14 unidades, Australia suma 10 y Argentina 9.

Es decir que los sudafricanos necesitan ganarle a Los Pumas con bonus y una diferencia de 39 puntos para al menos igualar a los neocelandeses.