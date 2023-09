Los All Blacks dieron cátedra ante Italia en el Mundial de Rugby 2023

all blacks 1.jfif Aaron Smith fue una de las figuras de los All Blacks ante Italia en el Mundial de Rugby 2023

El primer tiempo de los All Blacks fue espectacular y marcaron 7 tries (4 de ellos entre los 18' y los 28') por intermedio de Will Jordan, Aaron Smith (3), Mark Telea y Ardie Savea (2). Todos convertidos por Richie Mo'unga.

Italia solo pudo descontar con un penal de Tommaso Allan para irse al descanso con un marcador abrumador: 49 a 3.

all blacks 2.jpg Los All Blacks marcaron 14 tries ante Italia

Un buen try de Ange Capuozzo (convertido por Allan) entusiasmó a los italianos en el comienzo del complemento, pero la respuesta fue inmediata con el try de Brodie Retalick y el gol de Mo'unga, autor de 9 conversiones (18 puntos).

La goleada neocelandesa ya era inevitable y con el correr de los minutos se fueron sumando los tries de Dalton Papali'i, Dan Coles (2), Damian McKenzie, Jordan y Anton Lienert-Brown. El propio Mc Kenzie sumó 4 conversiones, mientras los italianos descontaron en la última jugada con el try de Monty Ioane convertido por Paolo Garbisi.

Cómo sigue el Grupo A del Mundial de Rugby 2023

Con solo dos partidos por jugarse, el Grupo A del Mundial de Rugby 2023 es liderado por Francia con 13 puntos, Italia y Nueva Zelanda tienen 10, Uruguay 5 y Namibia ya se despidió sin puntos.

El jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon, los All Blacks jugarán con Los Teros y el viernes 6, en el mismo lugar y horario, Francia e Italia cerrarán el grupo definiendo los dos clasificados a cuartos de final.