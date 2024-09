La estadística que pone a Los Pumas en la historia del rugby tras su triunfazo ante los Springboks

No por casualidad los irlandeses vienen peleando en los últimos años por el liderazgo del ranking de World Rugby, listado en el que volverán a ser los primeros este mes después de la caída de los sudafricanos en Santiago del Estero.

Por su parte, antes de culminar su mejor Rugby Championship, Los Pumas ya tienen asegurado escalar al 6to. lugar del ranking mundial.

"Si podemos mejorar lo que hicimos y minimizar los errores, yo me quedaría contento. Por ahí la última pelota de elos entraba y estaríamos hablando de que no es el mejor Championship. Por eso el resultado no es lo que más me gusta" (Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas)

Los triunfos de Los Pumas en el Rugby Champioship

vs. Sudáfrica

08/08/2015 Sudáfrica 25 vs Los Pumas 37, en Durban

27/08/2016 Los Pumas 26 vs Sudáfrica 24, en Salta

25/08/2018 Los Pumas 32 vs. Sudáfrica 19, en Mendoza

21/09/2024 Los Pumas 29 vs. Sudáfrica 28, en Santiago del Estero

vs. Nueva Zelanda

14/11/2020 Los Pumas 25 vs Nueva Zelanda 15, en Sydney

27/08/2022 Nueva Zelanda 18 vs Los Pumas 25, en Christchurch

10/08/2024 Nueva Zelanda 30 vs Los Pumas 38, en Wellington

vs. Australia

04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17, en Mendoza

15/09/2018 Australia 19 vs. Los Pumas 23, en Gold Coast

13/08/2022 Los Pumas 48 vs Australia 17, en San Juan

15/07/2023 Australia 31 vs Los Pumas 34, en Sydney

07/09/2024 Los Pumas 67 vs Australia 27, en Santa Fe

Los Pumas aún pueden ganar el Rugby Championship

Por primera vez en su historia, Los Pumas lograron vencer a las tres potencias del hemisferio Sur en un mismo torneo y siguen con posibilidades de coronarse campeones del Rugby Championship.

54012212975_394c8f33e6_k.jpg Argentina y Sudáfrica volverán a medirse el sábado próximo.

Por lo pronto, y sin el lesionado Marcos Kremer, ya se instalaron en Nelspruit donde el sábado próximo (28/9), desde las 12:05 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney+), jugarán con Sudáfrica en la última fecha.

Los Springboks (19 puntos) pueden ser campeones aún perdiendo ya que Los Pumas (14) necesitan ganar con punto bonus, algo que parece casi imposible.