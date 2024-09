Federico Méndez destacó en Radio Nihuil lo hecho por Los Pumas en el Rugby Championship: "Es un momento histórico"

0755.jpg Federico Méndez es una leyenda de Los Pumas.

"Creo que Felipe Contepomi, como entrenador, pudo captar algo de lo que con envidia sana miraba de la selección de fútbol, es decir, poder realmente que el equipo y la camiseta te den un plus. No ser un grupo de buenos jugadores, sino un equipo, con todos apuntando al mismo lado y que da un 10, 20, un 50% más. Algo que los equipos de Los Pumas no siempre habían podido conseguir, y en estos partidos, viniendo con dificultades, poder ganarle a Sudáfrica, a Australia y a Nueva Zelanda de visitante, lo han demostrado de manera espectacular", destacó el ex jugador del Bath y Northampton en Inglaterra.

"Cuando estuvieron en Mendoza estuve colaborando con ellos, trabajando con la primera línea en el tema del scrum, que ha sido uno de los temas más complejos que han tenido Los Pumas en los últimos años, y estuvo bueno poder transmitirle algunas de las experiencias de la técnica del empuje coordinado, que se perdió durante muchos años".

federico méndez-chacras-park.jpg Federico Méndez y el nuevo hábitat del ex Puma, su oficina en el innovador proyecto Chacras Park.

Dedicado a sus negocios en Chacras Park, el ex hooker recordó: "Yo fui el primer jugador profesional que jugó para Los Pumas, porque en ese momento hasta te sancionaban por ser profesional, después vino toda una época en la que muchos jugadores iban a muy buenos equipos de Inglaterra y Francia, y en 2016 arrancan los Jaguares, la UAR los repatrió y los hizo jugar en el Súper Rugby, pero eso no sé si fue del todo bueno, porque los Jaguares y Los Pumas eran el mismo equipo. Y ahora, con el tiempo, muchos de estos jugadores han vuelto a los grandes equipos, y eso termina siendo muy positivo para el seleccionado, porque te trae la capacidad de adaptación que tenemos los argentinos. Si vos estás jugándo en Toulouse o Northampton vos podés aportar cosas, y eso es clave en un deporte donde todo el tiempo hay cosas nuevas- Tener jugadores nuestros en equipos muy buenos termina siendo beneficioso para Argentina, y también explica este momento en el que, sin duda, se han dado varios pasos hacia adelante en cuanto a la calidad y a lo que es el equipo en general, y no solamente por el triunfo, sino en cuanto a la personalidad del equipo".

"Vos le preguntás a todos estos jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo y dan la vida por ponerse la celeste y blanca de Los Pumas, y eso una sensación que se transmite. El esfuerzo que hacen estos chicos para jugar en Los Pumas, es para sacarse el sombrero".

Fede Méndez en Primeras Voces por Radio Nihuil

Federico Méndez 24-09-24.mp3

Fede Méndez y su visión del rugby actual

La evolución del rugby: "Hoy cada jugador tiene un tratamiento nutricional distinto. No es como en la época nuestra que comíamos todos lo mismo. Hace varios años a cada uno se le sirve el plato con exactamente las calorías que necesita. Hay psicólogos, hay nutricionistas y médicos que asesoran en la suplementación, que también es muy importante. En los cuatro pilares de entrenamiento, descanso, nutrición y suplementación hoy no se puede dar ventaja. Y aparte hay que sumar la parte psicológica. Hoy un equipo profesional tiene 15, 20 asistentes. Es impresionante lo que ha evolucionado. Y lo otro que es muy importante es el estudio y análisis. En los mejores equipos no se gana o pierde por la condición física, sino por la capacidad intelectual de adquirir conocimiento. Uno estudia qué hace un equipo en en el lines, el scrum, en el primer tiempo, en defensa, en ataque, hasta se estudia si un centro tacklea más con el hombro derecho que con el izquierdo para jugar por ese lado. El nivel de detalle es una locura, porque encima el rugby es complejo. Son 15 jugadores, tenés varias formas de marcar puntos, no hay nada que se pueda escapar de la mirada de los árbitros. Lor eso es tan demandante".

Los-Pumas-Francia-6.jpg Méndez asesoró a Los Pumas durante su estadía en Mendoza. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El rugby local: "Está en un proceso complejo por la falta de competencia. Yo en su momento había planteado, como es en Sudáfrica, basar la competencia en las provincias. Por ejemplo, que Mendoza o Tucumán, con su seleccionado provincial, compitan como lo hacen Natal Sharks o Western Province en Sudáfrica, teniendo esa identidad provincial. Lo decidieron hacer con franquicias y lo que cuesta eso es que no hay mucha identidad. No es el seleccionado que teníamos antes. De todas maneras, es algo muy bueno porque uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es que la mitad del rugby está en Buenos Aires y el resto en las provincias y Mendoza es un particular damnificado por la falta de competencia. El Campeonato Argentino, donde jugaban las provincias, no existe más. Entonces, solamente pueden jugar los clubes y Mendoza no tiene, como Tucumán, Córdoba y Rosario, chances de poder competir mucho con otras provincias. Entonces, jugamos con los sanjuaninos y no es una competencia que nos permita elevar nuestro nivel. Yo había propuesto hacer a partir ocho provincias argentinas, por ahí dividiendo Buenos Aires en dos o en tres, ,ás Uruguay y Chile y hacer una competencia. Pero los clubes de Buenos Aires no quieren perder su competencia. Tienen otra visión y bueno, se terminó haciendo el Súper Rugby Américas que está encaminado. También ha sido bueno el trabajo del seven formando jugadores y es una disciplina que ha crecido enormemente en algunos países y con las mujeres".

"El rugby de hoy exige un entrenamiento integral, desde que te levantás tenés que ser un atleta en todos los sentidos y dedicar muchísimas horas, y durante todo el año, desde la pretemporada. En el rugby de antes había gordos y flacos, hoy la diferencia es la altura, pero se sacan la camiseta y tanto el pilar como el wing están tallados igual. Son todos atletas que juegan al rugby".

El rugby profesional en el mundo: "Otra de las cosas que tiene el rugby, y un poco preocupa, es que es como una picadora de carne con pocos lugares para muchos jugadores. No hay tanta plata como en otros deportes, las carreras se acortan y los chicos, en el mundo, entran a las academias a los 17 apenas salen del colegio y es tanta la dedicación que se hace díficil. En nuestra época podíamos hacer otras cosas. Yo era profesional pero hacía negocios, trabajaba, tenía más relaciones, hoy no tenés espacio para nada, desde los 17 años están 100% dedicados al rugby y no todo el mundo junta el suficiente dinero, ni tiene trabajo después como entrenador. Y bueno, ¿qué hacen esos chicos? Esa es un poco la preocupación que tenemos algunos viejos respecto del mundo del profesionalismo. Tengo amigos en Sudáfrica, ahora estuve en Inglaterra hablando un poco del tema, y bueno, o limitamos un poco, o les damos más oportunidades en las universidades, porque si no es muy demandante. Por otro lado, el resultado de esa dedicación, son partidos como los del último Mundial en los que fue impresionante el ritmo y la intensidad".