El extraordinario debut de Rodrigo Isgró en Harlequins por la Premiership de Inglaterra

El mendocino fue titular en su primer partido.

"No fue el resultado que queríamos, pero realmente disfrute mucho de jugar mi primer partido con este equipo y en este estadio. El ambiente fue increíble!", resumió Isgró en sus redes sociales después del encuentro en el que recibió elogios de propios y extraños.

Rodrigo Isgró en el equipo de la semana de la Premiership

Tras su debut absoluto en Harlequins, Rodrigo Isgró fue elegido en el quince ideal de la 5ta fecha de la Premiership por el sitio especializado Planet Rugby y Topsy Ojo, ex wing y comentarista, sentenció: "Puede que el resultado no haya sido del agrado de su equipo, pero Isgró mostró todos los atributos de un especialista en Seven con clase, dominando la batalla aérea".

Jugadas 5 fechas, Harlequins está 7mo con 13 puntos (ganó 2 y perdió 3) y el líder es Saracens, donde juega Juan Martín González, con 21 unidades.