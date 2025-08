Otro mendocino de Selección argentina: Lautaro Cortés jugará el Mundial de balonmano

En Egipto, Argentina registrará su décima participación en un Mundial Juvenil, siendo uno de los cuatro países que ha participado en todas las ediciones del torneo. La Selección tendrá como principal objetivo para el certamen mejorar el puesto 23º obtenido en el último Mundial Croacia 2023.

La lista completa para el Mundial Juvenil de balonmano

Arqueros: Lautaro Cortes (Municipalidad de Maipú) y Simón Viera (Once Unidos, Mar del Plata)

Extremos: Jeremías Bus (Ferro), Nicolás La Delfa (Ntra. Sra Luján, Bs. As.), Leandro Lonatti (River Plate) y Christian Tamburrino (River Plate)

Laterales: Francisco Colombo (Ntra. Sra. Luján, Bs. As.), Sebastián Lara (Colegio Ward, Bs. As.), Santino Gaspar (Dorreg, Bs. As.), Martín Moreno (River Plate) y Benjamín Moro (Estudiantes de la La Plata)

Centrales: Lionel Peruchena (Ntra. Sra. Luján, Bs. As.), Valentín Pundang (Juventud Unida) y Bautista Torossian (SAG Lomas, Bs. As.)