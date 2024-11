Mendoza Padel Trophy 2024: todos los ganadores y distinguidos de una noche inolvidable

Reconocimiento al desempeño deportivo. Natalia Mocayar, Maximiliano Fernandez, German Buenanueva, Adrian Gavazza. Entrego el premio, Adrian Lopez.jpg Natalia Mocayar, Maximiliano Fernández, Germán Buenanueva y Adrián Gavazza fueron premiados por Adrián López.

Los organizadores del evento declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia, hicieron un merecido reconocimiento al ex número 3 del mundo Jaime Serrano (ausente con aviso) y a quién fuera campeona del mundo representando a Argentina Daniela Niella, además de hacerse distinciones a la trayectoria, los jóvenes talentos y los menores destacados.

Emocionada, la oriunda de Curuzú Cuatiá y mendocina por adopción, agradeció: “Este reconocimiento es un mimo enorme. Tenía que jugar una fecha de AJPP este fin de semana y no viajé para poder estar acá. Y saben qué, no me arrepiento”.

Alejandra Pereyra - ganadora 5ta categoria cuadro femenino.jpg Alejandra Pereyra, premiada en quinta, fue de las más aplaudidas.

El jurado encabezado por director deportivo del Mendoza Padel Trophy, Adrián Gavazza, eligió a los ganadores de cada categoría entre una selecta lista de nominados conformada en mérito a sus actuaciones en los circuitos más importantes del pádel mendocino que son el Circuito Mendocino de Padel, Padel Cup, Complejo Center de San Rafael, Circuito Kondor Club Padel y Mendoza Padel Master (incluye a Arena Padel y Punto de Oro).

Bautista Placeres - ganador 4ta categoria cuadro masculino.jpg Bauti Placeres dedicó sus premios a su familia, sus amigos y toda la gente de su club.

Todos los ganadores fueron muy aplaudidos y una de las mejores del año (ganó 10 torneos) fue la dueña del premio revelación femenina, María Eugenia Aguerre, quien resaltó: “Estoy muy contenta por este premio, no lo puedo creer. Es muy importante para mí después de haber estado todo el año jugando y entrenando, con mi familia bancándome. La verdad es que es algo espectacular, no me lo imaginaba y estoy súper contenta. El evento es una idea espectacular y ojalá que se siga haciendo”.

Premio Revelacion 2024. Maria Eugenia Aguerre.jpg María Eugenia Aguerre fue la revelación femenina del 2024.

Los ganadores del Mendoza Padel Trophy 2024

Desempeño Deportivo

Natalia Mocayar, Germán Buenanueva, Adrián Gavazza y Maximiliano Fernández.

Jóvenes talentos

Jeremías Rufino, Farid Sat, Mía López, Tomás Ziza y Alejo Stella.

Menores destacados

Mauro López, Juan Ignacio Campos, Agustín Sotomayor y Bautista Placeres

Varones

Octava: Diego Pico.

Séptima: Danilo Moya.

Sexta: Martín Orellano.

Quinta: Jonathan Molina.

Cuarta: Bautista Placeres.

Tercera: Juan Manuel Urrutigoity.

Segunda: Mariano López

Primera: Farid Sat

Damas

Octava: Valeria Palazzo.

Séptima: María Orellano.

Sexta: Pamela Rodríguez.

Quinta: Alejandra Pereyra.

Cuarta: Victoria Palero

Revelación 2024

Damas: María Eugenia Aguerre

Varones: Thiago Modarelli

MPT 2024 fue posible gracias al imprescindible apoyo de empresas y marcas que confían y ponen en valor a este deporte como Territorio Yacopini, Padel Shop Mendoza, Ferreyra Materiales, Kingo, Agua Paso de los Andes, Expreso Angeleri, Mendoza Garden, Extreme Shine, Calma Estética y Salud, Carbono Graphic, Ferrego, Claro, Soluciones Creativas, Mz Tour (Chile-Argentina), The Macht, Corpore Sano, Carbono Graphic, Ferrego, Casual, Plataforma 360, Nutra Cell, Cofam Padel Center y Mza Sport.