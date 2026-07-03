El Mundial 2026 no da respiro y la Selección Argentina lo está viviendo en carne propia en los 16avos de final. Tras un arranque prometedor con un gol de Lionel Messi a los 29 minutos, el desarrollo del partido dio un vuelco inesperado. A los 59 minutos del segundo tiempo, Deroy Duarte marcó el 1-1 para Cabo Verde, desatando la locura africana y una inmediata reacción en el banco albiceleste.
Sorpresa en la Selección argentina: la reacción de Lionel Scaloni al empate de Cabo Verde
A los 59 minutos del segundo tiempo, Deroy Duarte marcó el 1-1 para Cabo Verde, desatando la locura africana. La reacción de Lionel Scaloni
Las cámaras de la transmisión oficial captaron al instante la reacción de Lionel Scaloni. Lejos de la calma, el director técnico argentino se mostró con gestos de nerviosismo y se puso a tomar agua, para posteriormente charlar con su cuerpo técnico.
La reacción de Lionel Scaloni al empate de Cabo Verde
El gol de Duarte materializó la peor pesadilla del DT, quien en la conferencia de prensa previa había lanzado una fuerte advertencia: "El que se equivoca y pierde, se vuelve a casa". Scaloni sabía perfectamente que el conjunto africano no era un rival para subestimar y que el margen de error en esta instancia de eliminación directa es cero.
Scaloni sabía perfectamente que el conjunto africano no estaba en esta instancia por casualidad y que el exceso de confianza podía costar caro.
De hecho, y en conferencia de prensa, ya había analizado las transiciones rápidas de Cabo Verde, el mismo argumento con el que terminaron lastimando a la Scaloneta en el complemento.
Con el partido empatado en el Miami Stadium, la Scaloneta se ve obligada a reaccionar rápido para evitar un golpe histórico en la Copa del Mundo.
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