Sorpresa en la Selección argentina: la reacción de Lionel Scaloni al empate de Cabo Verde

Las cámaras de la transmisión oficial captaron al instante la reacción de Lionel Scaloni. Lejos de la calma, el director técnico argentino se mostró con gestos de nerviosismo y se puso a tomar agua, para posteriormente charlar con su cuerpo técnico.

La reacción de Lionel Scaloni al empate de Cabo Verde

El gol de Duarte materializó la peor pesadilla del DT, quien en la conferencia de prensa previa había lanzado una fuerte advertencia: "El que se equivoca y pierde, se vuelve a casa". Scaloni sabía perfectamente que el conjunto africano no era un rival para subestimar y que el margen de error en esta instancia de eliminación directa es cero.