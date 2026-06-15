La Selección de Uruguay repartió puntos con Arabia Saudita en su primera participación en el Mundial 2026. En el marco de la primera fecha del Grupo H, la Celeste no supo aprovechar el traspié sufrido por España, que empató sin goles ante Cabo Verde.
"¿Hasta cuándo?": los hinchas uruguayos estallaron contra Marcelo Bielsa tras el debut en el Mundial 2026
Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en el debut y no pudo aprovechar el traspié de España. Marcelo Bielsa fue apuntado por los hinchas
Pese a que el equipo de Marcelo Bielsa fue de menor a mayor y terminó arrinconando a su rival contra su propio arco, las redes sociales estallaron contra el director técnico argentino.
Las redes estallaron contra Marcelo Bielsa
Arabia Saudita pegó primero. Al igual que contra la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, los asiáticos sorprendieron en su estreno en la Copa del Mundo.
En esta ocasión no les alcanzó para sumar de a tres, pero si para llevarse todas las miradas. Abdulelah Al-Amri aprovechó un rebote para poner el 1-0 parcial sobre el cierre de la primera etapa.
El complemento fue todo de la Selección de Uruguay. La Celeste metió a su rival contra su arco y terminó rescatando un empate que no le permitió aprovechar el empate de España ante Cabo Verde.
A los 80 minutos Maximiliano Araújo puso el 1-1 definitivo con el cual el equipo comandado por Marcelo Bielsa sumó una unidad en su estreno en el Mundial 2026.
Justamente fue el Loco quien se posó en el centro de la escena una vez culminado el encuentro. Los usuarios uruguayos estallaron contra el DT en las redes sociales.
"Cobarde Bielsa, regalaste el primer tiempo", "En serio creen que pueden ganar algo con Bielsa de DT", y "¿Hasta cuándo Bielsa?", fueron algunos de los posteos en X.
"No se que quiso inventar Bielsa, mal planteado" y "Decepcionada lo de Bielsa con Uruguay. No fue capaz de construir un equipo serio en más de cuatro años", fueron otros de los mensajes contra el entrenador argentino.
La palabra de Bielsa tras el empate
Una vez consumado el empate entre Uruguay y Arabia Saudita, Marcelo Bielsa concedió unas palabras a la transmisión oficial. Fiel a su estilo, el DT fue corto a la hora de responder:
- "Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien".
- "Nosotros este partido teníamos que ganarlo".
- "El partido cambió, pero no sé si por los cambios o por otros motivos".