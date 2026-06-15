"¿Hasta cuándo?": los hinchas uruguayos estallaron contra Marcelo Bielsa tras el debut en el Mundial 2026

En esta ocasión no les alcanzó para sumar de a tres, pero si para llevarse todas las miradas. Abdulelah Al-Amri aprovechó un rebote para poner el 1-0 parcial sobre el cierre de la primera etapa.

El complemento fue todo de la Selección de Uruguay. La Celeste metió a su rival contra su arco y terminó rescatando un empate que no le permitió aprovechar el empate de España ante Cabo Verde.

A los 80 minutos Maximiliano Araújo puso el 1-1 definitivo con el cual el equipo comandado por Marcelo Bielsa sumó una unidad en su estreno en el Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sacullucas99/status/2066674480718504415&partner=&hide_thread=false Hasta cuándo Bielsa ? — Cr. Lucas Burucuá (@sacullucas99) June 16, 2026

Justamente fue el Loco quien se posó en el centro de la escena una vez culminado el encuentro. Los usuarios uruguayos estallaron contra el DT en las redes sociales.

"Cobarde Bielsa, regalaste el primer tiempo", "En serio creen que pueden ganar algo con Bielsa de DT", y "¿Hasta cuándo Bielsa?", fueron algunos de los posteos en X.

"No se que quiso inventar Bielsa, mal planteado" y "Decepcionada lo de Bielsa con Uruguay. No fue capaz de construir un equipo serio en más de cuatro años", fueron otros de los mensajes contra el entrenador argentino.

La palabra de Bielsa tras el empate

Una vez consumado el empate entre Uruguay y Arabia Saudita, Marcelo Bielsa concedió unas palabras a la transmisión oficial. Fiel a su estilo, el DT fue corto a la hora de responder:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2066676397054074959&partner=&hide_thread=false "TENÍAMOS QUE GANAR ESTE PARTIDO"



El primer análisis de Marcelo Bielsa sobre el empate de Uruguay ante Arabia Saudita. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup@PaivaMajo pic.twitter.com/p6E5Pgxzmd — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 16, 2026