Vasco Da Gama le gana a Boca en La Bombonera

Se juega el primer tiempo en La Bombonera

La primera aproximación fue para Vasco Da Gama. A los cuatro minutos de la primera parte, con un buen remate cruzado desde afuera del área del atacante Bruno Duarte, que salió rasante y exigió la estirada del arquero Álvaro Montero.

Boca reaccionó pasado el primer cuarto de hora. Milton Delgado recibió por el costado izquierdo del área y envió el centro atrás para la aparición de Santiago Ascacibar, cuyo zurdazo buscaba el segundo palo y fue bloqueado por un defensor.

A los 25 minutos llegó la apertura del marcador para el equipo visitante. Lautaro Di Lollo quiso evitar el córner y la dejó viva. La pelota cayó en los pies de Andrés Gómez, quien en vió un preciso centro con rosca para la llegada de Adson, quien la puso en el segundo palo.

Datos del partido