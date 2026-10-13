Vasco Da Gama le gana a Boca en La Bombonera

Boca pierde 1 a 0 con Vasco Da Gama en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Adson, a los 25 minutos del primer tiempo, puso el 1-0 para Vasco Da Gama ante Boca, en La Bombonera
Boca pierde 1 a 0 con Vasco Da Gama en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
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El Xeneize no cuenta con la presencia de su capitán y principal figura. Hablamos de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial de su pierna derecha en el partido ante Instituto el pasado viernes.
La primera aproximación fue para Vasco Da Gama. A los cuatro minutos de la primera parte, con un buen remate cruzado desde afuera del área del atacante Bruno Duarte, que salió rasante y exigió la estirada del arquero Álvaro Montero.
Boca reaccionó pasado el primer cuarto de hora. Milton Delgado recibió por el costado izquierdo del área y envió el centro atrás para la aparición de Santiago Ascacibar, cuyo zurdazo buscaba el segundo palo y fue bloqueado por un defensor.
A los 25 minutos llegó la apertura del marcador para el equipo visitante. Lautaro Di Lollo quiso evitar el córner y la dejó viva. La pelota cayó en los pies de Andrés Gómez, quien en vió un preciso centro con rosca para la llegada de Adson, quien la puso en el segundo palo.