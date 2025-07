Los árbitros en el ojo de la polémica

Con un jugador menos Temperley continuaba atacando con la necesidad de sumar de a tres para continuar acercándose a los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional y fue a los 70 minutos cuando el defensor Federico Milo ganó la pelota en tres cuartos de cancha y habilitó al mediocampista Franco Ayunta, quien controló con su botín derecho y le metió un zapatazo para mandar la pelota al fondo de la red. ¡Golazo!

Sin embargo, el asistente Martín Saccone decidió levantar la bandera sancionando fuera de juego y el árbitro principal, Gastón Monsón Brizuela, acompañó su actuar anulando un gol que significaba el 2 a 0 para el equipo visitante.

A Temperley LE ANULARON ESTE GOL por OFFSIDE contra Gimnasia de Mendoza.



Los jugadores estallaron de bronca mientras que el comentarista de la transmisión oficial no dudo en decir que el jugador estaba "perfectamente habilitado" y que los árbitros eran "un mamarracho".

Gimnasia La victoria fue para la visita y Gimnasia se quedó sin técnico. Ramiro Gómez

Los árbitros que dirigieron Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Temperley fueron suspendidos

La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) revisaron el partido que se disputó en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y decidieron que tanto Gastón Monsón Brizuela como Martín Saccone deberán cumplir una sanción por la equivocación que significaba el 2 a 0 para Temperley frente a Gimnasia, aunque no se detalló por cuántos partidos será.

Es así que el próximo fin de semana no tendrán asignados partidos (la fecha 24) ni en la Primera Nacional ni tampoco en ningún partido del Ascenso. Aunque la DNA no notificó los motivos de la sanción, todo indica que se debe por desobedecer las indicaciones de la Dirección Nacional de Arbitraje que indica que en caso de duda no se debe levantar la bandera.

Gimnasia - Temperley En la imagen se puede ver que el asistente está bien ubicado y con la ayuda del corte del césped.

El árbitro principal, Gastón Monsón Brizuela, viene de un error importante en contra de otro equipo mendocino cuando en la primera fecha del Torneo Clausura fue encargado de VAR en el partido que tuvo como protagonistas a Rosario Central y Godoy Cruz, donde decidió no llamar a Pablo Dóval que no había falta en el penal sancionado a favor del Canalla que finalizó con el gol de Ángel Di María.