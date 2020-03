Cristian Lucero, junto a su hijo Santiago, mostró su faceta de cultivador.

Omar Romero

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

El delantero de Huracán Las Heras Cristian Lucero contó como pasa el aislamiento obligatorio junto a su señora Mariana y su hijo Santiago y reconoció que su hobby es el cultivo. El Torito reveló una historia interesante de esta faceta que muy pocos conocen de él.

Te puede interesar: Dybala se recupera del coronavirus: "No podía hacer nada, me faltaba el aire"

"En mi tiempo libre me gusta el cultivo y ahora que tengo mucho tiempo le voy a explicando a mi hijo, que ahora es más grande, como crece el tomate y todos los alimentos que nosotros comemos. Desde una semilla, de la germinación, de preparar la tierra, hasta su consumo. Es mi cable a tierra y me relaja mucho. Le voy explicando a mi hijo como es el cultivo orgánico", comentó.

"Yo preparo mi propio compost con materia orgánica, como la cascara de naranja, de banana, todos los desechos de las frutas y verduras, eso tiene un proceso en la tierra y desde ahí se pasa a la maceta. Hace una semana cultivé lechuga y acelga, así como las sacó de las macetas las lavamos y derecho al plato", explicó.

Te puede interesar: Julián Navas, el crack de la pesca

"Fui aprendiendo de a poco, yendo a eventos orgánicos, mirando y preguntando, voy a aprendiendo de insecticidas orgánicos para matar pulgones. El cultivo es una pasatiempo para mí y para la familia", afirmó.

Su familia

"Con ellos vivimos varios momentos juntos y charlamos de muchos temas, que por los entrenamientos y las concentraciones a veces no te permite estar muchas horas juntos. A mi hijo lo disfruto al máximo", dijo el Torito.

De su hermano que está en Grecia

"Es duro tener a mi hermano Adrián fuera del país, gracias a dios donde está él, no hay casos de coronavirus y charlamos todos los días", opinó sobre su hermano que juega en el Skoda Xanthi.



Su futuro

"Me queda mucho tiempo por jugar, cuando me retire me gustaría seguir ligado al fútbol y ser director técnico, voy hacer el curso de entrenador", reconoció.