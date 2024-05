Temperley dio el gran golpe ante River y festejó a lo grande en el Malvinas

rago 2.jpg Rago fue el héroe de Temperley ante River en Mendoza. Axel Lloret

La primera parte tuvo un diseño que, por instantes, fue de de ida y vuelta para Millonarios y Gasoleros.

Un tiro libre por lado, ejecutados por Mavilla para el Celeste y Echeverri, antes de los 10' de juego, generaron peligro en cada área pero no tuvieron mayores consecuencias.

A medida que fueron avanzando los minutos, River fue haciéndose del balón y comenzó a ponerle su ritmo al juego.

river temperley 4.jpg Colidio y Borja bien custodiados por la defensa de Temperley. Axel Lloret

A los 23', Villagra hilvanó una jugada que continuaron Colidio y Herrera en el area Celeste y que terminó, en el despeje, con un remate del Diablito Echeverry desde afuera que pegó en el palo del arquero Rago.

El Diablito, al travesaño

A los 35', River quedó mal parado y Arturia quedó mano a mano con Armani pero su remate se fue desviado.

Luego, una infracción en el area contra Ibañez despertó el reclamo del banco de Temperley pidiendo penal, pero el árbitro Zunino consideró que no fue tal.

Finalmente, otro remate de Mavilla en la puerta del área de Armani quitó el aliento a más de un hincha Millonario.

De todos modos, terminado el primer tiempo encuentro quedó 0 a 0 en el Malvinas Argentinas.

En el inicio del complemento, Segovia tomó un centro de Mavilla y el cabezazo se fue cerquita del travesaño de Armani y la historia parecía asemejarse al primer tiempo cuando, a los 6', el ingresado Barco ejecutó de manera exquisita un tiro libre que cambió por gol al ángulo derecho de Rago.

Borja también tuvo su chance en el área chica en un mano a mano con Rago que finalmente tapó el arquero gasolero.

El encuentro se tornó un monólogo de River que Temperley procuró revertir de contra. Sin embargo, Demichelis movió el banco y sumando a Simón y a Solari, generó la solidez que restaba para que el Millo tuviera el juego bajo control.

Echeverri demostró por qué el City quiere llevárselo lo más pronto posible. Su dinámica y calidad en ataque fueron un arma constante en River.

echeverri.jpg

No obstante la situación no seguiría por la senda que venía. Promediando el segundo tiempo, Perazzo intentó que Temperley recuperara algo de posesión en el medio y de esta manera hizo ingresar al ex campeón con Independiente Rivadavia, Francisco Ilarregui, pero no logró en esa etapa del partido ganarle la pulseada a los de Núñez.

Sin embargo, el ingreso que sí cambió el partido fue el de Fernando Martinez. En tiempo de descuento, el defensor que tenía labor de contener un poco el ataque de River, terminó modificando el curso del partido y convirtió el gol del empate a los 47' y forzó la tanda de penales en Mendoza.

Desde los doce pasos la definición se dio 5 a 4 en favor de los Gasoleros. Convirtieron en Temperley: Ilarregui, Souto, Scolari, López y Segovia; en River: Colidio, Simón, Fonseca y Sant'Anna. Rago atajó los remates de Esequiel Barco y David Martínez, y Emanuel Ibañez la tiró afuera en el Celeste.

La euforia fue de ese mismo color al final del encuentro en Mendoza, un premio a la hinchada de Temperley que no dejó de cantar ni un solo instante y generó una fiesta del lado Sur del Malvinas.