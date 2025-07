Las declaraciones de Juan Sebastián Verón sobre Marcos Rojo

El presidente y uno de los máximos ídolos de Estudiantes de La Plata confesó que le dio luz verde a Rojo para su retorno aunque también aseguró que: "Tiene que aclarar cuestiones con el hincha".

Posteriormente, la Brujita expresó: "Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema".

A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no", sumó Verón.

Pero esto no es todo. Además de su situación con el hincha del Pincha, Marcos Rojo deberá arreglar su salida de Boca. El defensor tiene contrato hasta diciembre y desde el Xeneize no lo dejarán salir gratis.

Por su parte, desde Estudiantes le dejaron claro que deberá buscar un arreglo accesible, ya que desde la institución platense no están dispuestos a a poner una gran suma de dinero.