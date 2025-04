Rodrigo De Paul no se considera intransferible, y desde el Atlético de Madrid afirman que escucharán ofertas por su pase aunque si no son satisfactorias no descartan que permanezca en el club hasta que finalice su contrato, a mediados del 2026.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PeruconTini/status/1917255750310654314&partner=&hide_thread=false Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el Mutua Madrid Open pic.twitter.com/hN0Dg9q3Kr — TINI (@PeruconTini) April 29, 2025

Rodrigo De Paul y el Atlético de Madrid: cuánto vale su pase

De Paul llegó al Atlético de Madrid a mediados del 2021, firmó por 5 años y su pase según Transfermakt vale 25 millones de euros.

Con 30 años el volante acumula 45 partidos, 3 goles y 9 asistencias en la actual temporada.