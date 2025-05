River cierra el Grupo B de la Libertadores ante Universitario de Perú: hora, TV y formaciones

river1.jpg River quiere terminar entre los mejores primeros de toda la fase inicial de la Libertadores.

Para este encuentro ante los peruanos, el Muñeco esperaba por la recuperación de Gonzalo Montiel pero finalmente no podrá contar con el campeón del mundo por su desgarro. Además no estarán disponibles para jugar en River: Matías Rojas, Leandro Gonzáles Pirez y Maximiliano Meza por sus respectivas lesiones que no fueron dadas de alta.

Por su parte, Universitario de Deportes viene de ganarle 2-0 a Sporting Cristal, el pasado jueves, en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga 1 de Perú y se asienta como uno de los líderes del certamen peruano a falta de cinco fechas.

Para esta visita a Buenos Aires, el entrenador uruguayo Jorge Fossati haría una sola modificación: el ingreso de Aldo Corzo por el argentino Martín Pérez Guedes, haciendo que el peruano se sume a la línea de cinco defensores y que el ecuatoriano José Carabalí ocupe el lugar del oriundo de Tres Arroyos en el mediocampo.

river armani.jpg

River vs Universitario por Copa Libertadores: probables formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Universitario (Perú): Sebastián Britos; Andy Polo, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Jairo Concha; Alex Varela y Edison Flores. DT: Jorge Fossati.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

Horario: 21.30

TV: FOX Sports/Telefé.