Ramón Díaz está más cerca que nunca de volver a ser el DT de River tras el guiño de su hijo Emiliano

Este gesto se da en un momento particular para River. Leonardo Ponzio dirige de manera interina desde finales de agosto (tras la salida de Eduardo Coudet) y su continuidad depende de los resultados del Clausura, especialmente de una posible clasificación a la Copa Libertadores y del Superclásico ante Boca del 1 de noviembre. Si no logra consolidarse, la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo podría avanzar por un entrenador de mayor peso para 2027 y allí es donde todos los caminos conducen al riojano, pese a que es público y notorio que no tiene buena relación con algunos de los dirigentes de River y con Enzo Francescoli.

Emiliano Díaz puso en evidencia el "último deseo" de Ramón.

Medios especializados señalan a Ramón, de 67 años, como el gran candidato e incluso hablan de un acuerdo informal para el próximo año, y hasta el expresidente Rodolfo D’Onofrio generó ruido al dar “me gusta” a algunas publicaciones vinculadas y el propio DT ha dejado entrever en entrevistas recientes que busca un club donde pueda pelear títulos de manera obligada antes de retirarse, y que está disponible para volver al club de sus amores.

Por ahora no hay nada oficial ni formal, pero un resultado adverso en el partido de este miércoles en Junín y los que vengan pueden desencadenar la decisión de Di Carlo y la Comisión Directiva de cambiar de rumbo.

Por ahora, el rechazo a Corinthians (donde Ramón dirigió entre 2024 y 2025) y la declaración de Emiliano dejaron en claro que el “último sueño” es con la Banda Roja en el pecho y muchos hinchas han manifestado su ilusión por el regreso de uno de los DT más ganadores de su historia.

Ramón ganó la Copa Libertadores como DT de River hace 30 años.

Los números de Ramón Díaz en River

Cómo jugador

Ramón Díaz debutó en River en 1978 y tuvo dos etapas: 1978-1982 y 1991-1993.

Partidos jugados: 205

Goles: 95 (puesto 15 entre los goleadores históricos del club)

Goleador: Torneo Apertura 1991 con 14 goles.

Títulos como Jugador (5)

Metropolitano 1979

Nacional 1979

Metropolitano 1980

Nacional 1981

Apertura 1991

Como Director Técnico

Ramón dirigió a River en 3 ciclos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014), siendo el segundo DT más ganador de la historia detrás de Marcelo Gallardo y el primero en títulos de liga local junto a Ángel Labruna.

Partidos: 368

Efectividad: 49%

Récord: 174 victorias, 97 empates y 82 derrotas

Goles a favor / en contra: 604 y 387

Títulos como Entrenador (9)

Internacionales (2)

Copa Libertadores 1996

Supercopa Sudamericana 1997

Nacionales (7)