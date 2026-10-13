Ramón Díaz está más cerca que nunca de volver a ser el DT de River tras el guiño de su hijo Emiliano

El nombre de Ramón Díaz tiene más fuerza que nunca entre los candidatos para dirigir a River a partir de 2027 y el rechazo de su hijo Emiliano a la propuesta de Corinthians reactivó las especulaciones en Núñez.
El nombre de Ramón Díaz tiene más fuerza que nunca entre los candidatos para dirigir a River y el rechazo de su hijo Emiliano al Corinthians reactivó las especulaciones
El nombre de Ramón Díaz tiene más fuerza que nunca entre los candidatos para dirigir a River a partir de 2027 y el rechazo de su hijo Emiliano a la propuesta de Corinthians reactivó las especulaciones en Núñez.
Emiliano Díaz, hijo y principal asistente del ex delantero, publicó un mensaje en redes sociales (en portugués, dirigido a la hinchada del Timao) en el que explicó que rechazar la oferta del conjunto paulista fue “la decisión más difícil de mi carrera”. Justificó la negativa por lealtad familiar: “Hoy tengo el deber como profesional, pero principalmente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol”.
Aunque no mencionó explícitamente a River, la frase fue interpretada de manera unánime en el entorno millonario como una clara alusión al deseo de Ramón de cerrar su carrera con un nuevo ciclo en el club donde construyó gran parte de su historia como jugador y entrenador. Emiliano también prometió a los corinthianos que algún día volverá, pero priorizó acompañar a su padre en ese objetivo final.
Este gesto se da en un momento particular para River. Leonardo Ponzio dirige de manera interina desde finales de agosto (tras la salida de Eduardo Coudet) y su continuidad depende de los resultados del Clausura, especialmente de una posible clasificación a la Copa Libertadores y del Superclásico ante Boca del 1 de noviembre. Si no logra consolidarse, la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo podría avanzar por un entrenador de mayor peso para 2027 y allí es donde todos los caminos conducen al riojano, pese a que es público y notorio que no tiene buena relación con algunos de los dirigentes de River y con Enzo Francescoli.
Medios especializados señalan a Ramón, de 67 años, como el gran candidato e incluso hablan de un acuerdo informal para el próximo año, y hasta el expresidente Rodolfo D’Onofrio generó ruido al dar “me gusta” a algunas publicaciones vinculadas y el propio DT ha dejado entrever en entrevistas recientes que busca un club donde pueda pelear títulos de manera obligada antes de retirarse, y que está disponible para volver al club de sus amores.
Por ahora no hay nada oficial ni formal, pero un resultado adverso en el partido de este miércoles en Junín y los que vengan pueden desencadenar la decisión de Di Carlo y la Comisión Directiva de cambiar de rumbo.
Por ahora, el rechazo a Corinthians (donde Ramón dirigió entre 2024 y 2025) y la declaración de Emiliano dejaron en claro que el “último sueño” es con la Banda Roja en el pecho y muchos hinchas han manifestado su ilusión por el regreso de uno de los DT más ganadores de su historia.
Cómo jugador
Ramón Díaz debutó en River en 1978 y tuvo dos etapas: 1978-1982 y 1991-1993.
Partidos jugados: 205
Goles: 95 (puesto 15 entre los goleadores históricos del club)
Goleador: Torneo Apertura 1991 con 14 goles.
Títulos como Jugador (5)
Metropolitano 1979
Nacional 1979
Metropolitano 1980
Nacional 1981
Apertura 1991
Como Director Técnico
Ramón dirigió a River en 3 ciclos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014), siendo el segundo DT más ganador de la historia detrás de Marcelo Gallardo y el primero en títulos de liga local junto a Ángel Labruna.
Partidos: 368
Efectividad: 49%
Récord: 174 victorias, 97 empates y 82 derrotas
Goles a favor / en contra: 604 y 387
Títulos como Entrenador (9)
Internacionales (2)
Copa Libertadores 1996
Supercopa Sudamericana 1997
Nacionales (7)
Torneo Apertura 1996
Torneo Clausura 1997
Torneo Apertura 1997
Torneo Apertura 1999
Torneo Clausura 2002
Torneo Final 2014
Copa Campeonato 2014