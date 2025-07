Pedro Souto: lo positivo del empate ante Belgrano y el desafío en la defensa de Independiente Rivadavia

El desafío de Pedro Souto en el lateral de Independiente Rivadavia

En su segundo partido como titular, el defensor de la Lepra reveló sus sensaciones de poder tener una nueva chance de quedarse con el puesto de lateral izquierdo. "Estoy creciendo, e intentando cuidar el lugar. Cuesta mucho estar del lado de adentro y hay que seguir trabajando día a día para seguir ganando confianza, mejorando, y poder ayudar al equipo desde adentro. Estoy muy contento en lo personal porque he trabajado mucho para esto", confesó Souto sobre su presente en Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia empató ante Belgrano en el Bautista Gargantini. Axel Lloret

Asimismo, el ex Temperley explicó los desafíos que afronta en el puesto con la presencia de jugadores de la talla de Sebastián Villa y Álex Arce de mitad de cancha para adelante. "Tengo que ser puntilloso y selectivo en los momentos en los que paso al ataque. Me gusta pasar pero tengo que entender que, el equipo con la delantera y mediocampo que tiene, pasar a veces no es tan necesario. Hay que interpretar cuándo sí y cuándo no. Trabajo para eso, para entender bien el momento cuando el equipo necesita de mi pasaje y los momentos en los que no".