Paulo Dybala sigue en Roma, lejos de Arabia Saudita y también de la Selección argentina

Según los medios italianos, uno de los motivos por los que Paulo Dybala aceptaría irse a Arabia Saudita es que el DT Daniele De Rossi le comunicó que tendrá que pelear el puesto con Soulé, quien llegó en este mercado de pases, dejó una muy buena impresión y fue incluido en la lista de la Scaloneta.

En poco más de 20' Dybala generó la llegada más clara del partido aunque el balón se estrelló en el travesaño.

Paulo Dybala, lejos de la Selección argentina

Mientras continúa la incertidumbre por su pase millonario a Arabia, Paulo Dybala apareció sonriente en el entrenamiento de la Roma de este lunes, justo cuando Lionel Scaloni anunciaba la lista de convocados para la próxima fecha de Eliminatorias.

Tras ganar la Copa América el DT de la Selección reveló el dolor que le generó no haber convocado al ex Instituto, pero volvió a dejarlo afuera de una lista para lo que no hay límite en el número de convocados.