Panathinaikos, con Santino Andino, debutó ganando en la Conference League de la UEFA

Santino Andino fue titular y el Panathinaikos le ganó como local al Borac Banja Luka de Bosnia Herzegovina en uno de los partidos de la primera fecha de la Conference League de la UEFA.
Santino Andino fue titular y el Panathinaikos ganó como local en uno de los partidos de la primera fecha de la Conference League de la UEFA.
Santino Andino fue titular y el Panathinaikos le ganó como local al Borac Banja Luka de Bosnia Herzegovina en uno de los partidos de la primera fecha de la Conference League de la UEFA.
El nigeriano Cyriel Dessers, de penal, y el zambiano Kings Kangwa marcaron los goles del conjunto griego en el que el ex Boca Vicente Taborda desperdició un penal.
La victoria le permite al Panathinaikos ser uno de los 13 equipos que ganaron en la primera fecha del certamen una lista en la que figuran, entre otros, Brighton, Atalanta y Mónaco.
Andino salió reemplazado a los 81' después de una buena actuación que le permite consolidar un buen comienzo de temporada con 14 partidos (13 de titular), un gol y 5 asistencias.
El atacante de solo 20 años suma 33 partidos oficiales y un par de goles desde que llegó al Panathinaikos, a comienzos de 2026.
Getafe, sin el mendocino Zaid Romero, empató 1 a 1 con U Craiova, en Rumania, en los partidos de este jueves que completaron la primera fecha de la fase liga de la Conference League.
Otros resultados: Gent 1 - AGF 0, Lugano 3 - Estrella Roja 2, Hadjuk Split 2 - Ajax 1, Twente 1 - Thun 0, Atalanta 3 - Pafos 1, Brighton 4 - Kauno Zalgiris 0, Brann 2 - Lincoln 1, STVV 2 - Saburtalo 0, Hearts 1 - Nordsjaelland 1, Friburgo 3 - Jablonec 2, Egnatia 1 - Midtjylland 1, Riga 1 - Kairat 1, CSKA 1 - Mónaco 2 y Kups 2 - Trabzonspor 4.