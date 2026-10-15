Panathinaikos, con Santino Andino, debutó ganando en la Conference League de la UEFA

Andino salió reemplazado a los 81' después de una buena actuación que le permite consolidar un buen comienzo de temporada con 14 partidos (13 de titular), un gol y 5 asistencias.

El atacante de solo 20 años suma 33 partidos oficiales y un par de goles desde que llegó al Panathinaikos, a comienzos de 2026.

Otros resultados y posiciones de la Conference League

Getafe, sin el mendocino Zaid Romero, empató 1 a 1 con U Craiova, en Rumania, en los partidos de este jueves que completaron la primera fecha de la fase liga de la Conference League.

Otros resultados: Gent 1 - AGF 0, Lugano 3 - Estrella Roja 2, Hadjuk Split 2 - Ajax 1, Twente 1 - Thun 0, Atalanta 3 - Pafos 1, Brighton 4 - Kauno Zalgiris 0, Brann 2 - Lincoln 1, STVV 2 - Saburtalo 0, Hearts 1 - Nordsjaelland 1, Friburgo 3 - Jablonec 2, Egnatia 1 - Midtjylland 1, Riga 1 - Kairat 1, CSKA 1 - Mónaco 2 y Kups 2 - Trabzonspor 4.