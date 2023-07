Pablo Jofré y su satisfacción por el triunfo de San Martín

El experimentado jugador, continuó diciendo: "Teníamos la necesidad de ganar tras la racha adversa que teníamos. Pudimos volver a ganar de local, ya que en el último partido habíamos perdido. Este triunfo nos permite de salir de los puestos de abajo de la tabla. Este club te exige siempre pelear arriba y el objetivo es clasificar a la siguiente instancia".

Jofrè uno.jpg La alegría del Peka Jofré por su gol y el triunfo de San Martín Foto: Prensa San Martín

Con respecto a lo que le pide el entrenador Víctor Zwenger, opinó: "Es un entrenador que tiene su impronta, un estilo de juego. Desde que llegó nos pidió que fuéramos un equipo ordenado, que tuviéramos mucho sacrificio y nos dio confianza".

"Me siento muy bien, esperaba tener continuidad. Ahora Víctor Zwenger me ha dado la posibilidad de sumar más minutos. Me siento muy bien físicamente, y trato de dejar todo en cada partido que nos toque jugar", dijo.

San Martín jugará el próximo sábado 29 de julio ante el puntero Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante. Sobre este encuentro, Jofré manifestó: "Queremos ratificar lo bueno que hemos hecho con Estudiantes de San Luis. Intentaremos conseguir un resultado positivo frente al puntero, nosotros con nuestras herramientas vamos a ir a buscar los tres puntos".

El gol de Pablo Peka Jofré