El delantero de Gimnasia y Esgrima Ignacio Morales, vive una sensación rara al no compartir el día a día con sus compañeros por esta cuarentena.

"Es una situación muy triste la que estamos viviendo los jugadores, es duro para el jugador que le saques el fútbol. Es algo que nos apasiona", dijo Nacho.

"Se extraña ir a la cancha y disfrutar de un partido de fútbol. Yo tenía 11 años cuando empezó mi carrera en Gimnasia y Esgrima, donde tuvr un recorrido por las inferiores hasta llegar a primera división", agregó el jugador.

"En esta cuarentena he tenido tiempo para repasar partidos, hice cosas buenas y pude tener una regularidad. Soy autocrítico y hay cuestiones que tengo que corregirlas".

El delantero habló de los entrenadores que le han enseñado en su corta carrera. "Todos me han enseñado, tuve en las inferiores a Javier Kola, Federico Baso y Martín Pupato. Y cuando llegué al plantel superior el Lechuga Alaniz me hizo debutar. Después tuve a José Maria Bianco y ahora Diego Pozo, que me ha dado mucha confianza", aseguró.

"Ojalá la competencia vuelva y podamos jugar el Reducido, estábamos haciendo una buena campaña y teníamos la ilusión de jugar por el ascenso", cerró el delantero.