El arquero de San Martín Emir Basabe tiene una gran pasión, que es jugar al fútbol. Inició su carrera a los 8 años en Laverriere, pero en su vida hizo de todo.

Fue mozo, le encanta el rubro de la gastronomía, trabajó una pizzería y es muy bueno como peluquero. Le cortó el pelo a varios de sus compañeros de los clubes donde jugó.

"Me ha tocado hacer muchas cosas en mi vida, estoy trabajando en una obra, en una remodelación de un hospital, como ayudante. Siempre aprendo cosas nuevas", arrancó diciendo el guardametas de 29 años.

"Tengo que controlar que el personal tenga las herrramientas adecuadas, que la limpieza y el orden estén al pie de la letra", agregó.

"He tenido tantos trabajos, de mozo, en la cocina de una pizzería, de peluquero, hice muchas cosas en mi vida", contó.

Pochi Basabe les ha cortado el pelo a varios jugadores de fútbol.

Su pasión por la peluquería

"Tenía varios compañeros que se animaban a que les corte el pelo, primero probé con mi cabeza y después adquirí un poco de experiencia con los que me lo pedían", aseguró.

"Les he cortado a varios jugadores, por ejemplo en mi época de Independiente Rivadavia, a Nicolás Medina, Federico Guerra, Matías Guardia; y en Huracán a Tallura, al Pipi Silva y a Gonzalo Burgoa", señaló.

El guardametas contó cómo fue el inicio en una peluquería: "Todo empezó con un amigo que se llama Emiliano Leiva, que es peluquero y necesitaba un ayudante y fui a tomar unos mates. Me animé y le gustó cómo lo hacía".

Su vida como mozo

"Cuando jugaba en Huracán Las Heras, se me abrió la posibilidad de trabajar como mozo en una sandwichería muy conocida, La India y me hice de muchos amigos. El primer día fue algo totalmente nuevo, tenía que atender a mucha gente, pero por suerte tuve compañeros que me ayudaron muchísimo, fueron cinco meses, pero aprendí mucho", explicó.

"Cuando jugaba en Independiente Rivadavia trabajaba en la pizzería y quedaba cerca de la cancha. Tenía que hacer compras a primera hora, dejar todo en el negocio y me iba a entrenar", afirmó.

"El jugador del Ascenso no puede vivir del fúbol y tiene que buscar un futuro, sobre todo aprender otros oficios. Sabemos que la vida del futbolista es muy corta", exteriorizó.

Su carrera en el fútbol

Se inició en Laverriere, jugó en Independiente Rivadavia, Alumni de Villa María, Montecaseros, Altamira (México),Huracán Las Heras, Deportivo Maipú y San Martín.

"En todos los clubes que he jugado he tenido experiencias importantes y con humildad, voy aprendiendo y creciendo como jugador", admitió.