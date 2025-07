Mauricio Cardillo fue el héroe en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Central Córdoba de Rosario

Tras finalizar el partido jugado en el estadio Juan Gilberto Funes, el oriundo de Olavarría hizo referencia a la expulsión en el partido con Newell's, donde la Lepra terminó perdiendo: "Después de la roja que me sacaron el partido anterior, gracias a Dios lo pude revertir. Estamos para aprender".

"Es una emoción muy grande darle esta alegría a la gente que vino a San Luis a vernos y a todos los hinchas de la Lepra".

Con respecto al duro rival que fue Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en la Primera C Metropolitana, dijo: "Los partidos de Copa Argentina son muy difíciles. Por algo Central Córdoba llegó hasta acá. El primer tiempo estuvo trabado, ellos se animaron a jugar y bueno, encontraron el gol y después nosotros despertamos y pudimos hacer lo nuestro".

La dedicatoria de Mauricio Cardillo

"Es para mi familia y mi novia", indicó el ex jugador de Lanús en la transmisión oficial del encuentro antes de contar el gol de la victoria: "Viene el centro de Seba, la baja Alex de cabeza y gracias a Dios pude meterle el cabezazo y que entre. La verdad es que estoy muy contento".

No fue el primer tanto importante de Cardillo en la Lepra y por eso asumió: "No sé, a mí me gusta buscar el gol, llegar al área y gracias a Dios se dio. Ojalá que sigan porque nos ponen muy contento a todos".

Sobre lo que le pidió Alfredo Berti antes de entrar fue claro: "Alfredo siempre me dice que de lo mejor de mí, que vaya para adelante, ordene un poco el equipo y bueno, que vaya a buscar el gol que siempre a mí me gusta llegar al área".

Finalmente, se refirió a la importancia de haber llegado a cuartos de final de la Copa Argentina: "La verdad es que estamos muy contentos. Es un momento histórico para para la institución, así que vamos a seguir por más, entrenando cada semana para dar lo mejor"