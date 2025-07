"Todavía falta mucho por recorrer en el camino, pero estoy convencido de que este equipo tiene todo para seguir en la pelea hasta el final", reconoció Matías Muñoz. "Todavía falta mucho por recorrer en el camino, pero estoy convencido de que este equipo tiene todo para seguir en la pelea hasta el final", reconoció Matías Muñoz.

Las metas de Matías Muñoz en Gimnasia y Esgrima

" El equipo ha demostrado mucha personalidad, al hincha le decimos que nos sigan acompañando, vamos a dar todo para dejar esta institución lo más alto posible", reveló.

"La verdad que la continuidad que me han dado mucha confianza. Me encontré con un gran grupo que hizo que me adaptara muy rápido al equipo y estoy sumando muchos minutos. Siempre trato de dejar todo por el equipo y cumplir con lo que me pide el entrenador", contó sobre su momento personal.

"Le vamos a meter con todo esta última etapa del torneo que es muy complicada, pero la más linda del campeonato. El objetivo es poder llegar lo más alto posible", cerró.

Matías Muñoz, por su despliegue, se convirtió en socio ideal para Ignacio Antonio. Le da mucha dinámica al juego colectivo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La agenda de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en las próximas tres jornadas