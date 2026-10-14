Matías Galarza Fonda: del privilegio de jugar con Messi a su pálpito para el Boca-River

Sin embargo, pese al gran nivel que demostró con la camiseta de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 (jugado en Estados Unidos, Canadá y México), fue cedido al Inter Miami en medio de las dudas sobre su continuidad.

En las Garzas, Galarza Fonda comparte plantel con Lionel Messi, recientemente retirado de la Selección argentina. Sobre el astro rosarino, expresó: “Llevo tres partidos con él, trato de aprender siempre un montón; Leo en todo momento sabe que es un fenómeno y un ídolo para mí, es un privilegio”.

El Inter Miami, que viene de ganar su último compromiso con un doblete del 10, marcha segundo en la Conferencia Este detrás de Nashville. Ambos ya están clasificados a los playoffs. Esta noche, a partir de las 20.30 (hora de Argentina), el equipo se enfrentará al New York City FC en el Nu Stadium.