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Matías Galarza Fonda: del privilegio de jugar con Messi a su pálpito para el Boca-River

Matías Galarza Fonda aseguró que jugar con Messi es un privilegio y dio un ganador para el Superclásico del 1 de noviembre

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Matías Galarza Fonda ya levantó un título junto a Messi en Inter Miami.

Matías Galarza Fonda ya levantó un título junto a Messi en Inter Miami.

Matías Galarza Fonda, actual futbolista del Inter Miami, encendió la previa del Superclásico argentino. En conferencia de prensa, el mediocampista paraguayo dejó clara su postura de cara al Superclásico que se jugará el domingo 1 de noviembre en La Bombonera. “Cien por ciento a que gane River”, aseguró.

El jugador, cuyo pase pertenece al Millonario, reafirmó su fanatismo por el club de Núñez antes de enfrentar a New York City FC por la Major League Soccer de los Estados Unidos. “Soy hincha de River desde chico. Siempre voy a alentar por mi club”, sentenció.

De su flojo paso por River al privilegio de jugar con Messi

El paraguayo recordó su etapa como jugador de River, la cual catalogó como un paso para el olvido. Tras su llegada proveniente de Talleres de Córdoba, no logró repetir el nivel mostrado en la T y quedó envuelto en el denominado Container-Gate en el predio de Cantillo.

Sin embargo, pese al gran nivel que demostró con la camiseta de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 (jugado en Estados Unidos, Canadá y México), fue cedido al Inter Miami en medio de las dudas sobre su continuidad.

En las Garzas, Galarza Fonda comparte plantel con Lionel Messi, recientemente retirado de la Selección argentina. Sobre el astro rosarino, expresó: “Llevo tres partidos con él, trato de aprender siempre un montón; Leo en todo momento sabe que es un fenómeno y un ídolo para mí, es un privilegio”.

El Inter Miami, que viene de ganar su último compromiso con un doblete del 10, marcha segundo en la Conferencia Este detrás de Nashville. Ambos ya están clasificados a los playoffs. Esta noche, a partir de las 20.30 (hora de Argentina), el equipo se enfrentará al New York City FC en el Nu Stadium.

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