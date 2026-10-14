Luciano Cingolani resaltó la gran característica del Gimnasia y Esgrima de Franco: "La intensidad nunca se negocia"

El extremo destacó algunos aspectos del juego de Gimnasia y Esgrima y también señaló errores a corregir. "Destaco las ganas, la intensidad, el tratar de imponernos y saber sufrir también, porque hubo momentos en los que sufrimos. Por ahí no supimos imponernos desde el juego, pero la intensidad nunca se negocia y eso también da sus frutos. Para corregir, creo que tenemos que intentar un poco más. Jugamos muchas pelotas largas, tratamos de ganar desde ese lado, pero por ahí faltó un poco de creatividad en ataque y más movimiento".

Por otra parte, Luciano Cingolani reparó en el rendimiento que lo tiene al equipo bien posicionado en las tablas, del Torneo Clausura y la Anual, donde el Lobo pelea por permanecer en zona de playoffs y, de ser posible, clasificar a una copa internacional. "Tratamos de no relajarnos, de mirar para arriba y de mejorar partido a partido. Este triunfo que nos da mucha confianza y un envión importante para los partidos que quedan".

El pasado de Cingolani en Newell's

Luciano Cingolani nació futbolísticamente en Newell's Old Boys de Rosario. Allí disputó 21 partidos con la Primera de la Lepra rosarina y marcó un gol. En 2023, el futbolista llegó a Mendoza para sumarse a Godoy Cruz en busca de minutos y luego arribó a Gimnasia y Esgrima, en el 2025, donde se consagró campeón de la Primera Nacional y logró el ascenso a la Primera División.

Cruzarse con su equipo de origen, del cual es hincha, fue especial para el actual jugador del Lobo que hoy atraviesa un buen presente en lo personal bajo las órdenes de Darío Franco. "Soy hincha de Newell's, el club en el cual hice las inferiores y llegué a jugar en primera. Toda mi familia es de Newell's, así que fue un partido muy especial", señaló Cingolani tras el triunfo del mensana sobre el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka.