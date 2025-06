Cambio de capitanía y enojo

Quien acentó el primer golpe fue Michal Probierz, entrenador de Polonia, quien dejó a entrever que Robert Lewandowski no fue parte de la convocatoria ya que acusó cansancio por la dura temporada. Tras eso anunció que el capitán cambiaría después de 11 años eligiendo al mediocampista del Inter, Piotr Zieliski.

Fue así que la asociación de fútbol polaca manifestó: "Piotr Zieliski ha sido nombrado el nuevo capitán del equipo nacional por el entrenador en jefe Micha Probierz".

Además, explicaron que "El entrenador informó personalmente a Robert Lewandowski, a todo el equipo y al cuerpo técnico de su decisión"; lo que molestó profundamente al delantero de 36 años.

Robert Lewandowski .jpg El delantero polaco viene de ganar la Copa del Rey y la Liga española con el Barcelona.

Las razones por las cuales Robert Lewandowski renunció a la Selección de Polonia

Robert Lewandowski explicó que no volvería a jugar para su país: "Tengo la impresión de que el entrenador cedió a la presión mediática. Incumplió nuestros acuerdos y por eso me sorprende su actitud".

A la vez que explicó cómo se entero del cambio de capitanía: "Recibí una llamada sorpresa del entrenador Michal Probierz con la información de que había decidido retirarme el brazalete. No estaba preparado para ello; estaba acostando a mis hijos".

"La conversación duró unos minutos. Ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque momentos después apareció un mensaje en la página web de PZPN. La forma en que me lo comunicaron me sorprendió mucho", añadió el delantero.

Es así que realizó un análisis con lo sucedido: "No he sido capitán durante un año o dos. Llevo once años con el brazalete y diecisiete con la selección nacional. Me pareció que estos asuntos deberían manejarse de otra manera. Sobre todo porque falta mucho para la próxima concentración".

Además, tenemos un partido importante por delante y todo se comunicó por teléfono. Realmente no debería ser así. Además, tenemos un partido importante por delante y todo se comunicó por teléfono. Realmente no debería ser así.

"El entrenador traicionó mi confianza. Sin embargo, quiero recalcar: no es que me sienta ofendido con la selección nacional de repente. A lo largo de los años, siempre le he dado todo al equipo. La selección nacional siempre ha sido lo más importante para mí. Al mismo tiempo, estoy muy dolido por lo sucedido. No se trata ni siquiera de la decisión sobre el brazalete, sino de cómo me lo comunicaron", concluyó Robert Lewandowski.