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La promesa de Miguel Merentiel si Boca gana la Copa Sudamericana

Miguel Merentiel se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Boca en los últimos tiempos y va por la Sudamericana, su segundo título en el Xeneize

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Miguel Merentiel tiene la posibilidad de sumar su segundo título en Boca.

Miguel Merentiel tiene la posibilidad de sumar su segundo título en Boca.

Boca tiene por delante un cierre de año histórico: está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, en semifinales de la Copa Sudamericana, en la misma instancia de la Copa Argentina y luchando en la tabla anual (tiene 51 puntos, uno menos que Independiente Rivadavia), por lo que podría llegar a coronarse con cuatro títulos.

Uno de los mayores responsables de este presente es Miguel Merentiel ya que el delantero uruguayo aporta con su cuota goleadora, pero también con asistencias, presión alta y sacrificio, referencias que valora el Vasco Arruabarrena.

Miguel Merentiel celebrando un gol frente a River y desatando la alegr&iacute;a de los hinchas de Boca.

Miguel Merentiel celebrando un gol frente a River y desatando la alegría de los hinchas de Boca.

Merentiel: un referente de Boca

En los últimos cuatro años, Miguel Merentiel se consolidó como uno de los referentes de Boca: convirtió en 63 oportunidades, lo que lo ubicó en el puesto 24 de los máximos goleadores del club, y siempre se muestra predispuesto a sumar, independientemente del lugar que le toque ocupar dentro del plantel.

En diálogo con ESPN expresó su desazón frente a las críticas: "A mí siempre me tienen en duda y me quieren sacar", mientras que puso en valor su trabajo silencioso: "Siempre termino dando la cara porque trabajo, lo hago de la mejor manera y me sacrifico para que lleguen mis momentos".

Siempre en cada partido es una final para mí. No dejo pasar la oportunidad. Siempre en cada partido es una final para mí. No dejo pasar la oportunidad.

Además, agregó sobre su posición dentro de la cancha: "Me siento bien jugando de 9. Sé que no soy un gran cabeceador pero busco con movimientos y trato de darle para adelante. Alguna pelota por partido me va a quedar para convertir".

De 9 o doble 9 no me cambia, donde el entrenador me necesite yo voy a estar. De 9 o doble 9 no me cambia, donde el entrenador me necesite yo voy a estar.

Es así que La Bestia detalló que le da indicaciones a los jugadores de Boca: "Trato de decirle a mis compañeros cuáles son mis cualidades para moverme en el área y que me busquen en esos momentos".

Miguel Merentiel, La Bestia de Boca.

Miguel Merentiel, La Bestia de Boca.

La promesa de Miguel Merentiel si Boca gana la Copa Sudamericana

El delantero charrúa fue consultado sobre alguna promesa ante la posibilidad de salir campeón del segundo certamen internacional más importante del continente y el periodista preguntó por la idea de un tatuaje: "Puede ser, si. No tengo ningún tatuaje. Hasta nacieron mis hijos y no me hice nada".

"Ojalá en algún momento se me dé por hacerme, sería algo lindo que sea de Boca", concluyó el delantero de 30 que busca sumar su segunda estrella en el club.

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