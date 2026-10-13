En diálogo con ESPN expresó su desazón frente a las críticas: "A mí siempre me tienen en duda y me quieren sacar", mientras que puso en valor su trabajo silencioso: "Siempre termino dando la cara porque trabajo, lo hago de la mejor manera y me sacrifico para que lleguen mis momentos".

Siempre en cada partido es una final para mí. No dejo pasar la oportunidad. Siempre en cada partido es una final para mí. No dejo pasar la oportunidad.

Además, agregó sobre su posición dentro de la cancha: "Me siento bien jugando de 9. Sé que no soy un gran cabeceador pero busco con movimientos y trato de darle para adelante. Alguna pelota por partido me va a quedar para convertir".

De 9 o doble 9 no me cambia, donde el entrenador me necesite yo voy a estar. De 9 o doble 9 no me cambia, donde el entrenador me necesite yo voy a estar.

Es así que La Bestia detalló que le da indicaciones a los jugadores de Boca: "Trato de decirle a mis compañeros cuáles son mis cualidades para moverme en el área y que me busquen en esos momentos".

Miguel Merentiel, La Bestia de Boca.

La promesa de Miguel Merentiel si Boca gana la Copa Sudamericana

El delantero charrúa fue consultado sobre alguna promesa ante la posibilidad de salir campeón del segundo certamen internacional más importante del continente y el periodista preguntó por la idea de un tatuaje: "Puede ser, si. No tengo ningún tatuaje. Hasta nacieron mis hijos y no me hice nada".

"Ojalá en algún momento se me dé por hacerme, sería algo lindo que sea de Boca", concluyó el delantero de 30 que busca sumar su segunda estrella en el club.