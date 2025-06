La figura de la Selección argentina que apareció haciendo sumo en Japón

calvagni tagliafico.jpg La historia de Instagram de la esposa de Nicolás Tagliafico.

“Mi marido fresco como una lechuga después de haber luchado contra un sumo de 160kg jajajaj, y haber ganado, obvio”, escribió Calvagni bromeando en su cuenta de Instagram junto a una foto de Nicolás Tagliafico al lado de luchadores de sumo.

Luego, la esposa del defensor se explayó al contar cómo fue la experiencia de participar de un entrenamiento de esta tradicional práctica deportiva. “Una experiencia diferente. No iba con muchas expectativas pero me gustó”, contó Calvagni y sumó: “Las reglas del sumo es hacer básicamente que el oponente toque el suelo con cualquier parte del cuerpo o sea sacado del círculo. Estuvimos en su entrenamiento y luego vimos el combate. Nunca había visto un entrenamiento tan duro. Me sorprendió la destreza que tienen siendo hombres que pesan en promedio más de 120kg”.

Embed - El relato de Nicolás Tagliafico y su esposa sobre la práctica de sumo

Mientras Nicolás Tagliafico descansa en Japón, su futuro en el Olympique de Lyon es incierto ya que su contrato en el elenco francés está próximo a terminarse y el rumor de salida cobró fuerza en las últimas semanas. "Tengo la sensación de que me encantaría jugar en un club histórico, que sea top", había dicho Talgiafico hace algunos meses en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank. Luego de sus vacaciones el panorama estará más claro para el campeón del mundo.