¿La 10 de Messi tiene nuevo dueño?: Nico Paz dio cátedra y el Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono

Apenas diez minutos antes de marcharse a los vestuarios, la visita amplió la cuenta gracias a una trepada punzante de Álex Valle por la banda izquierda; el lateral envió un centro medido al corazón del área y Nico Paz ratificó su llegada goleadora al conectar un cabezazo certero que venció la resistencia del arquero español.

Pese al golpe, el cuadro local ensayó una reacción empujado por la zurda de Mastantuono a balón parado. El ex futbolista de River ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Viery y, tras esa habilitación, Marin Pongrai empujó la pelota a la red custodiada por Jean Butez para marcar el descuento.

El anfitrión incluso llegó a celebrar lo que parecía la igualdad antes del descanso tras otro tiro libre ejecutado por el juvenil argentino que derivaba en el doblete del defensor croata, pero la acción fue invalidada por una milimétrica posición adelantada.

Lejos de replegarse con la ventaja en el complemento, la escuadra visitante sentenció el trámite con otra genialidad del hispano-argentino en los metros finales.

Con espacios para correr, Nico Paz encabezó un contragolpe fulminante, condujo con criterio y asistió en el momento exacto a Anastasios Douvikas; el atacante eludió con solvencia la marca de Radu Drguin y fusiló con un derechazo inapelable a De Gea para estampar el 3 a 1 definitivo y coronar una actuación consagratoria.