Jonás Gutiérrez comenzó su carrera en el Club Vélez Sársfield luego que le indicaran a su madre que debía hacer ejercicio tras sufrir la parálisis de la mitad de su cuerpo cuando era pequeño. En el Fortín salió campeón del Torneo Clausura 2005 y luego logró realizar el salto al Viejo Continente para comenzar a jugar en el Mallorca donde llamó la atención del Newcastle.

Fue así que pasó en 2008 al conjunto inglés donde jugó siete temporadas, ingresando a la historia del club al marcar, quizás, el gol más importante de su vida teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba. En la parte extrafutbolística Jonás Gutiérrez había sufrido un cáncer testicular que lo tuvo marginado de las canchas; de a poco pudo volver a jugar al fútbol y fue en ese mismo torneo donde el Newcastle se jugaba el descenso.

En la última fecha se enfrentaba al West Ham con la obligación de ganar para no depender de otros resultados. A los 9 minutos del complemento logró asistir a Sissoko para comenzar a sellar la permanencia y a los 85 fue "su momento". Avanzó por la izquierda y sacó un remate un tanto defectuoso que se coló en el arco rival para desatar el grito sagrado donde celebró sacándose la camiseta, haciendo el festejo del topo Gigio y gritando desaforado: "la con&% de su madre". Así se convirtió en ídolo del conjunto inglés.

Embed - Jonás Gutiérrez Goal Vs West Ham United, May 2015 | The Greatest Sporting Moment I Ever Saw