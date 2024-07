Jeremías Ledesma, el arquero ataja penales, se sumó a River y ya tendría fecha su debut

Jeremías-Ledesma-1.jpg

Este viernes por la mañana, el arquero de 31 años llegó a la Argentina para realizarse en el mismo día la revisión médica y sellar su vínculo con el ‘Millonario’ entre tres y cuatro años, según trascendió. El club de Núñez abonó alrededor de 3.5 millones de dólares por su ficha.

Jeremías Ledesma debutaría frente a Millonarios

En el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ledesma afirmó que aún no habló con el entrenador y que no sabe si estará a disposición para los amistosos ante Millonarios de Colombia (se jugará el martes 9 de julio) y Olimpia de Paraguay (el partido será el 13 de este mes), a sabiendas de que tanto Armani –en la Copa América con la Argentina- y Ezequiel Centurión -a préstamo en Independiente Rivadavia- no estarán presentes.

El arquero formado en Rosario Central sostuvo que está “muy contento de volver a casa y a un gran club”. El campeón de la Copa Argentina 2018 se transformará en el cuarto refuerzo de Rivfer tras las llegadas de Federico Gattoni, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore que retornó de su cesión en Lanús.