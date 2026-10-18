Godoy Cruz vence 5 a 2 a Estudiantes de Buenos Aires en el complemento

Ian Vera (10) abrió el marcador para la visita y todo Estudiantes (y Ferro) festejaron. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El local acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva y está 3°, con 57 unidades.

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El primer tiempo de Godoy Cruz vs. Estudiantes (BA)

Godoy Cruz le gana 3 a 2 a Estudiantes de Buenos Aires, en un partido clave en la Primera Nacional. El choque, que corresponde a la Zona A, se disputa en el estadio Feliciano Gambarte, en un verdadero partidazo

Lo perdía el Tomba y lo empató y a cinco del final se puso arriba nuevamente el equipo de Caseros y a 2 del final lo empató Martín Pino y a los 45’ Diego Viera anotó el tercero para el Tomba.

Godoy Cruz necesita ganarle a Estudiantes (BA) para no perderle pisada a Ferro en lo alto de la tabla. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Ian Vera abrió el marcador a los 13’. El Matador en la primera llegada definió . Vicente Poggi lo igualó a los 33’.

Ian Vera anotó el segundo tanto de penal .a los 40 Ian Vera marcó el segundo. Martín Pino a los 43 marcó el segundo y Diego Viera a los 45’ el tercero.

El Tomba que cuando arrancó el partido ya conoció que perdió el Deportivo Morón y ganó el líder Ferro, los dos equipos que tiene arriba en la tabla.

Antes de los 10 minutos se fue lesionado en Godoy Cruz Tomás Rossi. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

No arrancó bien la tarde para el Tomba con la lesión del defensor Tomás Rossi en su rodilla.

Luego llegó el gol de Estudiantes en una muy buena jugada colectiva que definió Vera.

El Tomba tuvo una ocasión para empatarlo con Axel Rodríguez, remate que se fue afuera.

Hasta que apareció Vicente Poggi y con un gran remate lo igualó.

Y los últimos cinco minutos hubo tres goles. Uno para Estudiantes y dos para Godoy Cruz. Falta de Gil Romero a Rostagno y penal que convirtió Ian Vera (1-2) a los 40'. A los 43' lo empató Martín Pino (gol 14 en el torneo) de cabeza, tras córner. A los 44' Felipe Cairus (algunos se lo adjudicaron a Diego Viera) aprovechó un segundo toque en el área (estirada de Poggi) y la empujó para el 3-2 con cerró el período inicial.

Un verdadero partidazo se vivió en este primer tiempo en el Gambarte donde lo gana el Tomba.

El complemento

Con la impronta de buscar el empate, el Pincha de Caseros se fue a buscarlo, y Godoy Cruz aprovechó de contra. Siete minutos del reinicio, un fallido rechazo de Ardiles le quedó a Pino, que ganó la pelota y le cedió a Axel Rodríguez, que sometió al arquero y anotó el cuarto.

Apenas habían pasado seis minutos, cuando un desborde por la derecha, la banda más usada en la ofensiva del Expreso, terminó en un centro pasado, que tomó Martín Pino, para poner el quinto gol y su 15° en el campeonato.