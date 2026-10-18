Cómo está la tabla anual faltando 3 fechas y la chance histórica que ya no tendrá Boca en el Superclásico

Esos serían los 5 equipos con chances de terminar primeros en la temporada y conseguir el título de Campeón de Liga, mientras que los 3 primeros accederán a la Copa Libertadores 2027 y los demás deberán conformarse con ir a la Sudamericana del año que viene.

Boca no podrá ser campeón ante River en el Superclásico

Los resultados registrados en la fecha 13 impiden que Boca pueda festejar el título de Campeón de Liga en el Superclásico con River del domingo 1 de noviembre.

Esto se debe a que como máximo el conjunto xeneize puede llegar ese día a 60 puntos (si le gana a Independiente y a River) pero tanto Argentinos Juniors como Independiente Rivadavia no solo se medirán entre sí el próximo martes 27 por la fecha 14, sino que jugarán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre, un día después del Superclásico, y aún con chances matemáticas de alcanzar a Boca en el primer puesto.

Lo que viene en la lucha por la punta de la tabla anual

Fecha 14

24/10 a las 21.30 Rosario Central vs. Huracán

25/10 a las 17 Independiente vs. Boca

25/10 a las 21.30 Central Córdoba vs. Vélez

27/10 a las 19 Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia

Fecha 15

30/10 a las 21.15 Sarmiento vs. Rosario Central

31/10 a las 19.15 Vélez vs. San Lorenzo

1/11 a las 15 Boca vs. River

2/11 a las 21.15 Independiente Rivadavia vs. Banfield

2/11 a las 21.15 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

Fecha 16 (días y horarios a confirmar)