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Cómo está la tabla anual faltando 3 fechas y la chance histórica que ya no tendrá Boca en el Superclásico

La tabla anual quedó al rojo vivo faltando 3 fechas del Torneo Clausura y los resultados hicieron que Boca ya no tenga una posibilidad histórica ante River.

Por UNO
Central está prendido en la tabla anual.

Central está prendido en la tabla anual.

La lucha por la punta de la tabla anual quedó al rojo vivo faltando solo 3 fechas del Torneo Clausura y los resultados hicieron que Boca ya no tenga una posibilidad histórica en el Superclásico ante River.

Los xeneizes tienen 54 puntos y comparten la punta con Argentinos Juniors que le ganó 1 a 0 a Banfield y espera un duelo clave con Independiente Rivadavia, 4to con 53 unidades después del empate con Tigre (2-2).

Argentinos Juniors lidera junto a Boca y espera a Independiente Rivadavia en un partido clave.

Argentinos Juniors lidera junto a Boca y espera a Independiente Rivadavia en un partido clave.

También con 53 puntos aparece Rosario Central después de haberle ganado 3 a 2 a Atlético Tucumán y más atrás con 52 está Vélez, vencedor de Gimnasia y Esgrima (1-0) en Liniers.

Esos serían los 5 equipos con chances de terminar primeros en la temporada y conseguir el título de Campeón de Liga, mientras que los 3 primeros accederán a la Copa Libertadores 2027 y los demás deberán conformarse con ir a la Sudamericana del año que viene.

Boca no podrá ser campeón ante River en el Superclásico

Los resultados registrados en la fecha 13 impiden que Boca pueda festejar el título de Campeón de Liga en el Superclásico con River del domingo 1 de noviembre.

Esto se debe a que como máximo el conjunto xeneize puede llegar ese día a 60 puntos (si le gana a Independiente y a River) pero tanto Argentinos Juniors como Independiente Rivadavia no solo se medirán entre sí el próximo martes 27 por la fecha 14, sino que jugarán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre, un día después del Superclásico, y aún con chances matemáticas de alcanzar a Boca en el primer puesto.

Lo que viene en la lucha por la punta de la tabla anual

Fecha 14

  • 24/10 a las 21.30 Rosario Central vs. Huracán
  • 25/10 a las 17 Independiente vs. Boca
  • 25/10 a las 21.30 Central Córdoba vs. Vélez
  • 27/10 a las 19 Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia

Fecha 15

  • 30/10 a las 21.15 Sarmiento vs. Rosario Central
  • 31/10 a las 19.15 Vélez vs. San Lorenzo
  • 1/11 a las 15 Boca vs. River
  • 2/11 a las 21.15 Independiente Rivadavia vs. Banfield
  • 2/11 a las 21.15 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

Fecha 16 (días y horarios a confirmar)

  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
  • Argentinos Juniors vs. Huracán
  • Boca vs. Defensa y Justicia
  • Unión vs. Vélez
  • Gimansia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia

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