Cómo está la tabla anual faltando 3 fechas y la chance histórica que ya no tendrá Boca en el Superclásico

La lucha por la punta de la tabla anual quedó al rojo vivo faltando solo 3 fechas del Torneo Clausura y los resultados hicieron que Boca ya no tenga una posibilidad histórica en el Superclásico ante River.
La tabla anual quedó al rojo vivo faltando 3 fechas del Torneo Clausura y los resultados hicieron que Boca ya no tenga una posibilidad histórica ante River.
La lucha por la punta de la tabla anual quedó al rojo vivo faltando solo 3 fechas del Torneo Clausura y los resultados hicieron que Boca ya no tenga una posibilidad histórica en el Superclásico ante River.
Los xeneizes tienen 54 puntos y comparten la punta con Argentinos Juniors que le ganó 1 a 0 a Banfield y espera un duelo clave con Independiente Rivadavia, 4to con 53 unidades después del empate con Tigre (2-2).
También con 53 puntos aparece Rosario Central después de haberle ganado 3 a 2 a Atlético Tucumán y más atrás con 52 está Vélez, vencedor de Gimnasia y Esgrima (1-0) en Liniers.
Esos serían los 5 equipos con chances de terminar primeros en la temporada y conseguir el título de Campeón de Liga, mientras que los 3 primeros accederán a la Copa Libertadores 2027 y los demás deberán conformarse con ir a la Sudamericana del año que viene.
Los resultados registrados en la fecha 13 impiden que Boca pueda festejar el título de Campeón de Liga en el Superclásico con River del domingo 1 de noviembre.
Esto se debe a que como máximo el conjunto xeneize puede llegar ese día a 60 puntos (si le gana a Independiente y a River) pero tanto Argentinos Juniors como Independiente Rivadavia no solo se medirán entre sí el próximo martes 27 por la fecha 14, sino que jugarán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre, un día después del Superclásico, y aún con chances matemáticas de alcanzar a Boca en el primer puesto.
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16 (días y horarios a confirmar)