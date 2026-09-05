Gimnasia y Esgrima pierde 2 a 1 contra Boca en el Legrotaglie

A los 16' Velasco abrió el marcador para Boca. Tres minutos después, lo empató Ignacio Sabatini. A los 39' gol de Zenón para Boca.

La primera llegada fue de Gimnasia apenas iniciado el encuentro. Foto: Martín Pravata- Diario UNO

El partido Gimnasia y Esgrima vs. Boca

Los primeros minutos muestran a Sabatini y Cingolani de punta en el ataque. Antes del minutos fue precisamente Sabatini quien casi abre el marcador, ingresando por derecha al área visitante, y sacando un remate que orilló toda la línea de meta. Gimnasia arrancó en el papel de protagonista y con ambición de ganar.

A los 6' Boca tuvo la primera llegada, en los pies de Velasco. Gimnasia controla el balón y le domina el juego. Un minuto después, nuevamente Sabatini concluyó un buena jugada colectiva girando y rematando desde fuera del área, para que contuviera Montero.

Ignacio Sabatini puso el empate en uno para Gimnasia. El delantero se mostró agudo y certero ante Boca. Foto: Martín Pravata- Diario UNO

Cumplido el minutos 10 se produjo el aplauso en homenaje a Lionel Messi. El Lobo se florea con un aceitado juego corto colectivo.

GOL de Boca. Ajustando las marcas, Boca tuvo la segunda llegada del encuentro, y luego de una serie de rebotes, le quedó a Velasco, que remató cómodo desde fuera del área y la colocó lejos, al ángulo del palo derecho de Rigamonti para el 1 a 0 visitante.

LO EMPATA Gimnasia. Apenas repuso la pelota, Gimnasia atacó por derecha y Nacho Sabatini guapeó y pudo rematar para anotar la igualdad.

El medio campo local, y el manejo de Leonel Flores buscando a Enner Valencia marcan un juego parejo pasado el cuarto de hora.

Cingolani desborda y Sabatini lleva peligro. A los 26 ensayó una chilena que se fue apenas alta.

A los 32' Kevin Zenón le peleó una pelota a un central del Lobo, le ganó y remató con comba al segundo. Rigamonti respondió bien y la manoteó abajo al córner.

39' Golazo de Boca. Gran jugada colectiva, con taco de Velasco ara la entrada de Gorosito, centro al área y Zenón la punteó para poner el 2 a 1 para la visita.

Los minutos finales del periodo fueron favorables a Gimnasia, luego de varios minutos de predominio visitante, que puso en aprietos a la defensa local. De la mano del Monito Vargas, el Lobo rondó el área rival, aunque la defensa mantuvo la ventaja hasta el pitazo del árbitro.

El segundo tiempo de Gimnasia y Esgrima vs Boca

Antes de los 10' del complemento Gimnasia mantuvo el control de la pelota, pero Boca lo esperó bien parado defendiendo la ventaja.

Boca avisó de contra con una entrada hasta el fondo de Flores, que remató ante la salida de Rigamonti, quien cerró bien el ángulo y se quedó con la pelota.

A los 11' respondió el Mensana. Subida de Cingolani que no pudo tomar de lleno Sabatini, ya que fue trabado en el área por la defensa.

Cuando todos festejaban el golazo y doblete de Sabatini, el VAR determinó que fue offside del delantero. Tiro libre por falta al intratable Cingolani. La abrió Vargas, que habilitó a Cingolani. Este buscó a su socio de este sábado, que a la carrera remató y sometió a Montero. Pero el tanto fue anulado.

A 15' del final salieron Zenón y Belmonte e ingresando defensores para cuidar el resultado.