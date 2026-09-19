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TORNEO CLAUSURA

Gimnasia y Esgrima juega en casa con Deportivo Riestra por la 10ª fecha del Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima recibe a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Torneo Clausura, bajo el arbitraje de Andrés Gariano

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima recibe a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima recibe a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima juega de local con Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, de Liga Profesional de Fútbol.

Andrés Gariano es el encargado de impartir justicia, Germán Delfino lo secunda en el VAR.

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Pese a asegurar su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima sigue con otros objetivos, y apunta a meterse en zona de clasificación a las Copas de Conmebol (Sudamericana o Libertadores), y además busca extender su racha como local, donde suma siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate (2 a 2 con Boca) en el Legrotaglie, manteniendo una racha invicta en casa desde la llegada del DT Darío Franco.

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