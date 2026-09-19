Gimnasia y Esgrima juega en casa con Deportivo Riestra por la 10ª fecha del Torneo Clausura

Pese a asegurar su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima sigue con otros objetivos, y apunta a meterse en zona de clasificación a las Copas de Conmebol (Sudamericana o Libertadores), y además busca extender su racha como local, donde suma siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate (2 a 2 con Boca) en el Legrotaglie, manteniendo una racha invicta en casa desde la llegada del DT Darío Franco.