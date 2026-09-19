Gimnasia y Esgrima juega de local con Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, de Liga Profesional de Fútbol.
TORNEO CLAUSURA
Gimnasia y Esgrima juega en casa con Deportivo Riestra por la 10ª fecha del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima recibe a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Torneo Clausura, bajo el arbitraje de Andrés Gariano
Andrés Gariano es el encargado de impartir justicia, Germán Delfino lo secunda en el VAR.
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Pese a asegurar su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima sigue con otros objetivos, y apunta a meterse en zona de clasificación a las Copas de Conmebol (Sudamericana o Libertadores), y además busca extender su racha como local, donde suma siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate (2 a 2 con Boca) en el Legrotaglie, manteniendo una racha invicta en casa desde la llegada del DT Darío Franco.