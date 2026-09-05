En una tarde gélida y nublada, Gimnasia y Esgrima enfrenta, por primera vez en un juego oficial, a Boca Juniors por la octava fecha del Torneo Clausura en su estadio, el Víctor Legrotaglie, que muestra un lleno total, a la altura del compromiso.
TORNEO CLAUSURA
Gimnasia y Esgrima juega con Boca en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima recibe la visita de Boca por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa en el estadio Víctor Legrotaglie
El árbitro es Darío Herrera, y Silvio Trucco encargado del VAR en este duelo que se podrá escuchar en vivo por Radio Nihuil.
Gimnasia llega en alza a este duelo, posicionado como escolta en la Zona A, mientras que el Xeneize se ubica en el 8° puesto.
El partido Gimnasia y Esgrima vs. Boca