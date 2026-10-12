EN VIVO: Gimnasia y Esgrima busca volver al triunfo ante Newell's Old Boys en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima recibe a Newell's Old Boys de Rosario en el Víctor Legrotaglie por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ante su gente, el Lobo busca volver al triunfo luego de cuatro partidos sin conocer la victoria.
Gimnasia y Esgrima se enfrenta a Newell's Old Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima recibe a Newell's Old Boys de Rosario en el Víctor Legrotaglie por la fecha 12 del Torneo Clausura. Ante su gente, el Lobo busca volver al triunfo luego de cuatro partidos sin conocer la victoria.
El árbitro encargado de impartir justicia es Juan Cruz Robledo. El partido es transmisión de Radio Nihuil y de TNT Sports Premium.
En el marco del aniversario del ascenso de Gimnasia y Esgrima, el Víctor Legrotaglie se vistió de fiesta para acompañar al equipo en un nuevo compromiso de la categoría que, hace 12 meses atrás el Lobo consiguió tras consagrarse campeón en Vicente López.
Ante Newell's, el equipo dirigido por Darío Franco inició el partido con el ímpetu de imponer condiciones por ser local y por vanagloriar aquel dorado recuerdo del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
A los 3 minutos, el Lobo tuvo la primera chance con un tiro libre que ejecutó el Mono Vargas y se fue cerquita del palo izquierdo del arquero de Newell's, provocando el grito adelantado de más de un simpatizante mensana.
Newell's avisó a los 18 minutos, con una avanzada de Mazzanti que terminó en un centro desde la izquierda que nadie pudo empujar en el corazón del área. La pelota se fue en soledad cerca del palo derecho de Rigamonti.