EN VIVO: Gimnasia y Esgrima busca volver al triunfo ante Newell's Old Boys en el Legrotaglie

Ante Newell's, el equipo dirigido por Darío Franco inició el partido con el ímpetu de imponer condiciones por ser local y por vanagloriar aquel dorado recuerdo del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

A los 3 minutos, el Lobo tuvo la primera chance con un tiro libre que ejecutó el Mono Vargas y se fue cerquita del palo izquierdo del arquero de Newell's, provocando el grito adelantado de más de un simpatizante mensana.

Newell's avisó a los 18 minutos, con una avanzada de Mazzanti que terminó en un centro desde la izquierda que nadie pudo empujar en el corazón del área. La pelota se fue en soledad cerca del palo derecho de Rigamonti.