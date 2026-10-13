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Franco Mastantuono fue operado sorpresivamente: el comunicado de la Fiorentina sobre el estado de salud

Franco Mastantuono fue operado y el club donde juega actualmente, la Fiorentina de Italia emitió un comunicado al respecto

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Mastantuono fue operado y la Fiorentina emitió un comunicado.

Franco Mastantuono fue operado y la Fiorentina emitió un comunicado.

El ex delantero de River Plate Franco Mastantuono fue operado este martes y el club donde juega actualmente, la Fiorentina de Italia emitió un comunicado al respecto. El jugador de la Selección argentina de fútbol(fue citado en la última fecha FIFA por el DT albiceleste, Lionel Scaloni) fue intervenido quirúrgicamente de manera ambulatoria en su mano izquierda.

La Fiorentina de Italia dijo que redujeron y repararon una fractura del cuarto metatarsiano en la zona de la mano izquierda del futbolista.

Mastantuono debe recuperarse de la operaci&oacute;n.

Mastantuono debe recuperarse de la operación.

Sin embargo, Mastantuono no requerirá de reposo post operatorio, lo que constituye una buena noticia para la Fiore. A partir de este miércoles el futbolista retomará las prácticas y a disposición del entrenador para el duelo del domingo ante el Como.

Mastantuono, que es cuestionado por los hinchas del violeta, fue titular en siete de los últimos ocho partidos desde su llegada a préstamo desde el Real Madrid.

El comunicado de la Fiorentina sobre Mastantuono

"La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina. El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga", dijo el equipo italiano en un comunicado.

Mastantuono es cuestionado por los hinchas de la Fiorentina.

Mastantuono es cuestionado por los hinchas de la Fiorentina.

Vanoli, el técnico de Fiorentina, le dio un consejo a Mastantuono

Paolo Vanoli, DT de la Fiorentina, habló de las recientes a las críticas que recibe el argentino y dijo: "Tiene que entender el fútbol italiano, pero si no juega, no lo entiende. Se crece con la experiencia".

Y luego Vanoli añadió al respecto: "Franco es un jugador importante y no debe quejarse; así es como uno se convierte en el mejor. Tenés que saber gestionar tu estatus”.

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