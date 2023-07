Enzo Montenegro, de sus inicios en Lavalle a jugar en Huracán Las Heras

Enzo Montenegro HUracan Las Heras..jpg Enzo Montenegro pasó del Tomba al Globo para jugar este torneo Federal A. Foto: Franco Monsalvo Huracán Las Heras

Enzo Montenegro se refirió a sus inicios con su carrera futbolística y afirmó: “Mi historia comienza jugando en Lavalle, en el club Social y Deportivo Las Violeta, después me fui al Deportivo Guaymallén, donde hice las divisiones inferiores y fue una etapa que disfruté donde hice muchos amigos. Y después tuve una prueba en Godoy Cruz, me recomendó mi amigo Matías Soria, que está atajando ahí y llegué a jugar en Reserva".

El jugador del Globo habló con Ovación sobre el momento que está viviendo y aseguró: "Estoy contento de poder jugar en Huracán Las Heras, cuando me llamó el presidente Rafael Giardini no lo dudé. Jugar en esta categoría es muy importante, cuando llegué era todo muy nuevo porque no sabía cómo sería todo".