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El comunicado de Independiente Rivadavia tras la operación de Maxi Salas

Independiente Rivadavia, en sus canales oficiales de comunicación, informó que Maxi Salas fue operado con éxito tras su lesión

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Maxi Salas fue operado con éxito tras su lesión en la rodilla.

Maxi Salas fue operado con éxito tras su lesión en la rodilla.

Maxi Salas sufrió la rotura de ligamentos sobre el final del partido en el que Independiente Rivadavia empató 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata el 2 de octubre. En las últimas horas, el club informó que el delantero pasó por el quirófano.

"Maximiliano Salas hoy fue intervenido quirúrgicamente con éxito y continúa con su proceso de recuperación. La intervención consistió en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una reinserción proximal del ligamento colateral lateral. El tiempo estimado de recuperación es de 9 a 12 meses", asegueró la institución a través de un parte médico publicado en sus canales oficiales de comunicación.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en la temporada

Cuatro son los partidos que le quedan por delante a Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de la Liga Profesional. En ellos buscará terminar como el mejor de la Tabla Anual y, además, clasificar entre los primeros ochos de la Zona B para jugar por una nueva estrella.

  • Fecha 13 vs. Tigre - sábado 17/10 - 17.30hs (L)
  • Fecha 14 vs. Argentinos - martes 27/10 - 19hs (V)
  • Fecha 15 vs. Banfield - lunes 2/11 - 21.15hs
  • Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima Mza - fecha a confirmar

Por su parte, a la Lepra también le queda por delante la final de la Supercopa Argentina. Programada para el 11 de noviembre (todo indica que cambiará de fecha) en cancha de Belgrano, el Azul jugará ante Estudiantes de La Plata por una nueva estrella.

Cómo quedó la Tabla Anual

A falta de cuatro fechas, y tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Rosario Central, La Tabla Anual quedó de la siguiente manera

  • Independiente Rivadavia 52 puntos (+10)
  • Boca 51(+19)
  • Argentinos 51 (+9)
  • Rosario Central 50 (+12)
  • Vélez 49 (+10)
  • Belgrano 48 (+11)
  • Instituto 47 (+9)
  • Estudiantes LP 45 (+14)
  • River 45 (+12)

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