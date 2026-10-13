El comunicado de Independiente Rivadavia tras la operación de Maxi Salas

"Maximiliano Salas hoy fue intervenido quirúrgicamente con éxito y continúa con su proceso de recuperación. La intervención consistió en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una reinserción proximal del ligamento colateral lateral. El tiempo estimado de recuperación es de 9 a 12 meses", asegueró la institución a través de un parte médico publicado en sus canales oficiales de comunicación.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en la temporada

Cuatro son los partidos que le quedan por delante a Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de la Liga Profesional. En ellos buscará terminar como el mejor de la Tabla Anual y, además, clasificar entre los primeros ochos de la Zona B para jugar por una nueva estrella.