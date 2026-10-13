El comunicado de Independiente Rivadavia tras la operación de Maxi Salas

Maxi Salas sufrió la rotura de ligamentos sobre el final del partido en el que Independiente Rivadavia empató 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata el 2 de octubre. En las últimas horas, el club informó que el delantero pasó por el quirófano.
Independiente Rivadavia, en sus canales oficiales de comunicación, informó que Maxi Salas fue operado con éxito tras su lesión
Maxi Salas sufrió la rotura de ligamentos sobre el final del partido en el que Independiente Rivadavia empató 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata el 2 de octubre. En las últimas horas, el club informó que el delantero pasó por el quirófano.
"Maximiliano Salas hoy fue intervenido quirúrgicamente con éxito y continúa con su proceso de recuperación. La intervención consistió en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una reinserción proximal del ligamento colateral lateral. El tiempo estimado de recuperación es de 9 a 12 meses", asegueró la institución a través de un parte médico publicado en sus canales oficiales de comunicación.
Cuatro son los partidos que le quedan por delante a Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de la Liga Profesional. En ellos buscará terminar como el mejor de la Tabla Anual y, además, clasificar entre los primeros ochos de la Zona B para jugar por una nueva estrella.
Por su parte, a la Lepra también le queda por delante la final de la Supercopa Argentina. Programada para el 11 de noviembre (todo indica que cambiará de fecha) en cancha de Belgrano, el Azul jugará ante Estudiantes de La Plata por una nueva estrella.
A falta de cuatro fechas, y tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Rosario Central, La Tabla Anual quedó de la siguiente manera