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Evitando la Primera Nacional

Dos equipos pelean por no descender de la Liga Profesional en un mano a mano letal

Quedan cuatro fechas para que la liga del Torneo Clausura de la Liga Profesional llegue a su fin y son dos los equipos que pelean para no perder la categoría

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Liga Profesional ingresa en etapa de definiciones.

La Liga Profesional ingresa en etapa de definiciones.

La derrota por la mínima frente a River Plate sentenció el destino de Estudiantes de Río Cuarto: el conjunto cordobés consumó su caída de la Liga Profesional y desató una batalla feroz por la permanencia. Con el primer pasaje al ascenso ya decretado, la atención del campeonato quedó concentrada exclusivamente en la zona roja.

Allí Deportivo Riestra y Aldosivi disputan un duelo directo para evitar el último cupo condenatorio.

Ignacio Arce est&aacute; pasando un mal momento en la Superliga.

Ignacio Arce está pasando un mal momento en la Superliga.

En la Liga Profesional solo hay un lugar para los dos

El reglamento contempla dos descensos hacia la Primera Nacional: el primero castiga al último de los promedios - que computa el rendimiento acumulado entre 2024, 2025 y 2026 - y el restante se define por la Tabla Anual.

La vía de los coeficientes ya quedó clausurada para el conjunto cordobés, cuya magra cosecha de apenas 11 unidades en 28 compromisos le dejó un promedio irremontable de 0.393 en el fondo de la tabla.

Como el elenco riocuartense también se ubica en el último escalón del acumulado anual, el reglamento corre el casillero del segundo descenso hacia el vigésimo noveno puesto.

Esa plaza comprometedora pertenece hoy a Aldosivi, que marcha en la 29° posición de la tabla y carga con la urgencia de recortar distancias para no convertirse en el segundo club que pierda su lugar en la máxima categoría.

A pesar del delicado panorama, el elenco de Mar del Plata todavía cuenta con margen para lograr la hazaña: suma 16 puntos y está a seis unidades de distancia de Deportivo Riestra (22), cuando restan exactamente 12 en juego.

Con cuatro jornadas por delante en el calendario, ambos conjuntos protagonizarán una pulseada vibrante y sin margen de error en la que cada punto valdrá oro.

Aldosivi elimin&oacute; a River en la Copa Argentina, pero en la Liga Profesional su paso ha sido muy malo.

Aldosivi eliminó a River en la Copa Argentina, pero en la Liga Profesional su paso ha sido muy malo.

El fixture de los dos equipos que no quieren caer de la Liga Profesional

28°: Riestra - 26 puntos

  • Fecha 13: Local vs. Unión, lunes 19 a las 21.15.
  • Fecha 14: Visitante vs. Instituto, lunes 26 a las 21.15.
  • Fecha 15: Local vs. Talleres, a confirmar.
  • Fecha 16: Visitante vs. Independiente, a confirmar.

29°: Aldosivi - 16 puntos

  • Fecha 13: Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto, domingo 18 a las 18.
  • Fecha 14: Local vs. Belgrano, domingo 25 a las 14.45.
  • Fecha 15: Visitante vs. Racing, a confirmar.
  • Fecha 16: Local vs. River, a confirmar.

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