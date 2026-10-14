Dos equipos pelean por no descender de la Liga Profesional en un mano a mano letal

La vía de los coeficientes ya quedó clausurada para el conjunto cordobés, cuya magra cosecha de apenas 11 unidades en 28 compromisos le dejó un promedio irremontable de 0.393 en el fondo de la tabla.

Como el elenco riocuartense también se ubica en el último escalón del acumulado anual, el reglamento corre el casillero del segundo descenso hacia el vigésimo noveno puesto.

Esa plaza comprometedora pertenece hoy a Aldosivi, que marcha en la 29° posición de la tabla y carga con la urgencia de recortar distancias para no convertirse en el segundo club que pierda su lugar en la máxima categoría.

A pesar del delicado panorama, el elenco de Mar del Plata todavía cuenta con margen para lograr la hazaña: suma 16 puntos y está a seis unidades de distancia de Deportivo Riestra (22), cuando restan exactamente 12 en juego.

Con cuatro jornadas por delante en el calendario, ambos conjuntos protagonizarán una pulseada vibrante y sin margen de error en la que cada punto valdrá oro.

Aldosivi eliminó a River en la Copa Argentina, pero en la Liga Profesional su paso ha sido muy malo.

El fixture de los dos equipos que no quieren caer de la Liga Profesional

28°: Riestra - 26 puntos

Fecha 13: Local vs. Unión, lunes 19 a las 21.15.

Fecha 14: Visitante vs. Instituto, lunes 26 a las 21.15.

Fecha 15: Local vs. Talleres, a confirmar.

Fecha 16: Visitante vs. Independiente, a confirmar.

29°: Aldosivi - 16 puntos