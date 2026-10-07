Dos despedidas y el mensaje de Otamendi para Messi: "Compartirlo con vos lo hace inolvidable"

"Hoy terminamos juntos esta etapa como jugadores de esta gran Selección Argentina", comenzó diciendo Nicolás Otamendi. "Cuesta poner en palabras todo lo que significa este momento. Vestir esta camiseta fue, es y siempre será uno de los mayores orgullos de mi vida".

"Y si este día ya era especial, compartirlo con vos lo hace todavía más inolvidable. El mejor jugador de todos los tiempos, el que nos enseñó a nunca dejar de creer, a levantarnos después de cada golpe y a defender esta camiseta con el corazón", le expresó Otamendi a Messi, junto con imágenes del partido final de 10.

"Qué privilegio haber compartido parte de este camino y haber sido testigo de una historia que va a quedar para siempre en el fútbol y en el corazón de todos los argentinos", agregó. "Hoy cerramos un capítulo, pero todo lo vivido queda. Me voy con orgullo, con gratitud y con la tranquilidad de haber dado todo cada vez que me tocó representar a mi país. Gracias Argentina, por tanto".

Nicolás Otamendi compartió 106 de los 208 partidos que jugó Lionel Messi con la Selección argentina. Ambos se despidieron con goles, en una noche emotiva, de la Albiceleste en un Monumental repleto y agradecido por tantos años de aporte al combinado nacional.