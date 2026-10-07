Nicolás Otamendi le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi luego de que ambos se despidieran de la Selección argentina, en la noche especial del 10 en el Monumental.
Dos despedidas y el mensaje de Otamendi para Messi: "Compartirlo con vos lo hace inolvidable"
Nicolás Otamendi le dedicó un posteo a Lionel Messi por la despedida de ambos de la Selección argentina
El defensor de la Albiceleste completó su ciclo que arrancó en el 2009 y que incluyó 140 partidos, 9 goles y 4 títulos con el combinado nacional. Todo ese período compartido con el capitán Lionel Messi.
El mensaje de Nicolás Otamendi para Lionel Messi en la despedida de ambos de la Selección argentina
El General, como es conocido dentro del plantel de la Albiceleste, le dejó un emotivo mensaje al capitán en su cuenta de Instagram, agradeciéndole los años compartidos representado a nuestro país en todo el mundo.
"Hoy terminamos juntos esta etapa como jugadores de esta gran Selección Argentina", comenzó diciendo Nicolás Otamendi. "Cuesta poner en palabras todo lo que significa este momento. Vestir esta camiseta fue, es y siempre será uno de los mayores orgullos de mi vida".
"Y si este día ya era especial, compartirlo con vos lo hace todavía más inolvidable. El mejor jugador de todos los tiempos, el que nos enseñó a nunca dejar de creer, a levantarnos después de cada golpe y a defender esta camiseta con el corazón", le expresó Otamendi a Messi, junto con imágenes del partido final de 10.
"Qué privilegio haber compartido parte de este camino y haber sido testigo de una historia que va a quedar para siempre en el fútbol y en el corazón de todos los argentinos", agregó. "Hoy cerramos un capítulo, pero todo lo vivido queda. Me voy con orgullo, con gratitud y con la tranquilidad de haber dado todo cada vez que me tocó representar a mi país. Gracias Argentina, por tanto".
Nicolás Otamendi compartió 106 de los 208 partidos que jugó Lionel Messi con la Selección argentina. Ambos se despidieron con goles, en una noche emotiva, de la Albiceleste en un Monumental repleto y agradecido por tantos años de aporte al combinado nacional.
En pocas palabras
- Despedida emotiva: Nicol ilde{A}s Otamendi se ilde{A}° ilde{A}° despidi ilde{A}° de la Selecci ilde{A}n Argentina junto a Lionel Messi, completando su ciclo de 140 partidos.
- Mensaje a Messi: Otamendi dedic ilde{A}° palabras de gratitud al capit ilde{A}n, destacando el privilegio de compartir su ilde{A}° ilde{A}° etapa y el aprendizaje recibido.
- Cierre de ciclo: Ambos jugadores se marchan de la Albiceleste con orgullo tras haber dado todo por el pa ilde{A}°s, en una noche especial en el Monumental.