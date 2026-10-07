Diego Viera, capitán de Godoy Cruz, en la recta final de la Primera Nacional: "Este grupo es muy fuerte"

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

A modo de reflexión sobre los aspectos a corregir, Diego Viera expresó: "Estuvimos por ahí un poco imprecisos en cuanto a la tenencia de la pelota, la perdíamos muy fácil, entonces eso creo que hizo que dudemos un poco en cuanto al juego nuestro". Sin embargo, agregó: "A pesar de todo eso, el equipo igual se comportó de la mejor manera, fue para adelante. Recibimos el gol, que fue un golpe duro, pero igual no teníamos otra que ir para adelante y bueno, logramos el objetivo, que era sumar de a tres. Así que contento por lo que se logró. Quedan cuatro finales más para nosotros".

Este grupo es muy fuerte. A pesar de los golpes que recibe, nunca se achica o nunca se queda. Este grupo es muy fuerte. A pesar de los golpes que recibe, nunca se achica o nunca se queda.

Finalmente, Diego Viera hizo alusión al grupo y ponderó la actitud demostrada en la recta final de esta Primera Nacional. "Este grupo es muy fuerte. A pesar de los golpes que recibe, nunca se achica o nunca se queda. Eso es lo bueno que tiene, que siempre compite, que siempre va para adelante. Siempre tiene la idea de, primeramente, hacer un gran partido. Y, cuando no se dan la tenencia de la pelota, el buen juego, hay que meter y hacer valer la localidad por sobre todo. El empuje que tiene este grupo, y el de la hinchada, también siempre se siente", cerró el capitán de Godoy Cruz.