Diego Viera, capitán de Godoy Cruz, en la recta final de la Primera Nacional: "Este grupo es muy fuerte"

Godoy Cruz logró un triunfo importantísimo ante Los Andes en la pelea por llegar al primer lugar de su zona y obtener el pasaje a la final por el primer ascenso.
Diego Viera destacó al equipo en la recta final de la Primera Nacional donde Godoy Cruz se encuentra tercero y sueña con la final por el primer ascenso
Godoy Cruz logró un triunfo importantísimo ante Los Andes en la pelea por llegar al primer lugar de su zona y obtener el pasaje a la final por el primer ascenso.
De local, el Tomba construyó una fortaleza y volvió a sumar de a tres, quedando a cinco puntos del líder, Ferro Carril Oeste. Diego Viera, capitán del equipo, calificó como trascendental la victoria ante el Milrayitas, a cuatro fechas del final de la segunda rueda de la Primera Nacional.
"Importantísimo el triunfo. Fue sufrido porque estábamos en desventaja, pero bueno, el equipo, a pesar de todo, se comprometió, puso mucho huevo y al final tuvimos el resultado que queríamos, que era ganar. Vale el esfuerzo de todos los compañeros y seguimos ahí en la lucha por el objetivo que queremos", comenzó diciendo el capitán de Godoy Cruz respecto al triunfo ante Los Andes que posicionó al equipo en la tercera ubicación de la tabla de posiciones.
A modo de reflexión sobre los aspectos a corregir, Diego Viera expresó: "Estuvimos por ahí un poco imprecisos en cuanto a la tenencia de la pelota, la perdíamos muy fácil, entonces eso creo que hizo que dudemos un poco en cuanto al juego nuestro". Sin embargo, agregó: "A pesar de todo eso, el equipo igual se comportó de la mejor manera, fue para adelante. Recibimos el gol, que fue un golpe duro, pero igual no teníamos otra que ir para adelante y bueno, logramos el objetivo, que era sumar de a tres. Así que contento por lo que se logró. Quedan cuatro finales más para nosotros".
Finalmente, Diego Viera hizo alusión al grupo y ponderó la actitud demostrada en la recta final de esta Primera Nacional. "Este grupo es muy fuerte. A pesar de los golpes que recibe, nunca se achica o nunca se queda. Eso es lo bueno que tiene, que siempre compite, que siempre va para adelante. Siempre tiene la idea de, primeramente, hacer un gran partido. Y, cuando no se dan la tenencia de la pelota, el buen juego, hay que meter y hacer valer la localidad por sobre todo. El empuje que tiene este grupo, y el de la hinchada, también siempre se siente", cerró el capitán de Godoy Cruz.