Deportivo Maipú empata con Nueva Chicago en Mataderos

En los primeros minutos el dueño de casa trataba de tomar las riendas del partido, pero el Cruzado no se metía atrás y buscaba marcar la diferencia en el arco de enfrente.

Comenzaba mal el partido, ya que a los 8 minutos dejaba la cancha por una lesión el defensor Gonzalo Paz y era reemplazado por Guillermo Ferracuti.

A los 15' Silva le pegaba al arco y Masuero la atajaba sin problemas. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se animaba.

El partido era aburrido y no había situaciones de gol en ambos arcos.

El visitante tenía la iniciativa, pero no podía plasmar su buena actitud en opciones claras en la ofensiva.

Un tiro de Saccone y un cabezazo desviado de Viguet generaban peligro en el arco local.

Un remate de Ambrogio era controlado por Galardi.

A los 46' Viguet estuvo cerca de marcar el primero con un tiro de derecha.