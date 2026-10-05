Deportivo Maipú empata con Nueva Chicago en Mataderos

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Nueva Chicago este lunes en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visita a Nueva Chicago por la fecha 32 de la Primera Nacional
Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Nueva Chicago este lunes en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional.
El Cruzado de Mariano Echeverría busca hilar su segunda victoria consecutiva y regresar a los puestos de Reducido de la Zona B, donde hoy se encuentra fuera por un punto debajo de San Martín de San Juan (octavo).
En los primeros minutos el dueño de casa trataba de tomar las riendas del partido, pero el Cruzado no se metía atrás y buscaba marcar la diferencia en el arco de enfrente.
Comenzaba mal el partido, ya que a los 8 minutos dejaba la cancha por una lesión el defensor Gonzalo Paz y era reemplazado por Guillermo Ferracuti.
A los 15' Silva le pegaba al arco y Masuero la atajaba sin problemas. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se animaba.
El partido era aburrido y no había situaciones de gol en ambos arcos.
El visitante tenía la iniciativa, pero no podía plasmar su buena actitud en opciones claras en la ofensiva.
Un tiro de Saccone y un cabezazo desviado de Viguet generaban peligro en el arco local.
Un remate de Ambrogio era controlado por Galardi.
A los 46' Viguet estuvo cerca de marcar el primero con un tiro de derecha.